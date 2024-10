Riparte a Reggio Calabria, nella sua terza edizione, il Corso di Alta Formazione in Psicologia dello

Sport, unico in Italia organizzato da CONI Calabria e Ordine Psicologi Calabria, per tutti gli Psicologi

calabresi e patrocinato dalla Regione Calabria.

Presso Palazzo Alvaro, il Presidente CONI Calabria, Avv. Maurizio Condipodero, e il VicePresidente OPC, Fortunato Campolo, hanno aperto i lavori accogliendo la platea di partecipanti, con i Saluti dell’Europarlamentare Giusi Princi, già Assessore Regionale con delega allo Sport, della Dott.ssa Antonella Del Core, Membro Giunta Nazionale CONI, e dell’Assessore Comunale Carmelo Romeo.

L’Avv. Condipodero ha rimarcato come lo Sport e “il benessere che ne consegue, sia il frutto di un

lavoro collettivo di tante figure che operano anche dietro le quinte come, appunto, gli Psicologi dello

Sport”.

Il Dott. Campolo ha sottolineato altresì l’importanza dello Psicologo “con le famiglie sempre più distanti e assenti, per andare alla radice dei problemi affrontando anche argomenti scomodi”.

La Dott.ssa Del Core ha così ribadito quanto la psiche giochi “un ruolo fondamentale per lo Sport come importante risorsa per i giovani atleti e non solo”, mentre l’Assessore Romeo ha menzionato l’interesse della Città Metropolitana verso il mondo sportivo e le figure coinvolte.

L’On.le Princi ha indicato la Psicologia come “presupposto fondamentale per lo Sport e l’inclusione”, in particolare ricordando le azioni regionali in materia sportiva, nonché il grande interessamento verso il benessere psicologico culminato con l’imminente avvio anche dello Psicologo Scolastico, frutto del lavoro sinergico con l’Ordine Psicologi Calabria, ringraziando il Vicepresidente Campolo e il Consigliere Rocco Chizzoniti per quanto prodotto insieme.

Il tavolo Istituzionale è stato moderato dal Prof. Demetrio Albino, Direttore della Scuola Regionale del CONI Calabria, con l’intervento infine del Dott. Rocco Chizzoniti, Consigliere Ordine Psicologi Calabria, che ha ringraziato l’Avv. Condipodero, il Dott. Campolo e la Dott.ssa Princi per tutto l’impegno profuso fino ad oggi per la promozione della salute psicologica ad ogni livello in Calabria, con le giuste professionalità e competenze degli Psicologi.

Il Corso è proseguito con la lezione del Prof. Alberto Cei, Docente della Scuola Nazionale CONI, con grande coinvolgimento di tutti i professionisti presenti, che continueranno l’alta formazione presso Palazzo Campanella fino all’evento finale del CONI programmato per giorno 14 dicembre 2024, nella Sala Monteleone, con illustri ospiti e aperto alla cittadinanza tutta.