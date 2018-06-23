di Federica Campolo – Si sono conclusi mercoledì 20 giugno, con una cerimonia di consegna degli attestati di frequenza, i due percorsi formativi promossi dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alle Minoranze Linguistiche del Comune di Reggio Calabria.

Due progetti formativi: adozione e cultura dei greci di Calabria

Inseriti all’interno dell’ampio ventaglio di proposte elaborate dall’Amministrazione Comunale, i progetti formativi “Il mondo del bambino adottato: la famiglia, la scuola, la comunità che accoglie” e “Pame Ambrò” rappresentano due iniziative sostenute dall’assessore Lucia Anita Nucera con l’obiettivo di offrire nuovi strumenti culturali che sensibilizzino, su temi diversi, alla cittadinanza attiva. Informazione- condivisione- confronto è stata la formula attraverso cui le due proposte sono state articolate.

Dal dialogo con il mondo della scuola, in una prospettiva di accoglienza dei bambini adottati, ad un progetto di promozione della cultura dei greci di Calabria, le tematiche valorizzate dall’Assessorato di Lucia Anita Nucera portano in campo delle questioni di significativo rilievo sociale. Grazie alla collaborazione di famiglie, esperti e docenti è stato possibile realizzare delle esperienze formative che hanno manifestato grande impatto su territorio. Entusiasmo e gratitudine sono stati espressi dalle parole dall’assessore Nucera nel ringraziare tutti coloro che, sin dall’inizio, hanno creduto nella validità dei progetti; parole di apprezzamento sono giunte anche da parte del sindaco Giuseppe Falcomatà che, esortando a continuare su questa linea d’intervento, si è detto soddisfatto del lavoro svolto.

La cerimonia a Palazzo San Giorgio e il futuro dei progetti

La consegna degli attestati, avvenuta alla presenza del sindaco, dell’assessore Lucia Anita Nucera e dell’Assessore Giuseppe Marino, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, ha costituito il momento conclusivo di una programmazione che, come auspicato dal primo cittadino, proseguirà nel prossimo autunno.