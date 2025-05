Premiata a Palazzo San Giorgio l’atleta paralimpica Anna Morabito

Si è svolta presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la premiazione di Anna Morabito: atleta paralimpica di Ardore distintasi a livello internazionale ai Campionati Mondiali di Para Powerlifting 2025.

Il premio è stato conferito dal Sindaco Giuseppe Falcomatà e dal consigliere delegato allo sport Gianni Latella in presenza del presidente del CIP Calabria Antonello Scagliola, del suo vice Giovanni Giarmoleo e del presidente della federazione pesistica Antonello Battaglia.

Per conto dell’amministrazione era presente anche il consigliere comunale Franco Barreca.

Anna Morabito, in particolare, è riuscita in un’impresa straordinaria non solo sportiva ma anche sociale; dimostrando che la volontà, la dedizione e la passione non conoscono alcun limite fisico. L’atleta ardorese ha chiuso la gara al terzo posto dietro a Umida Rajapova (Uzbekistan) e Snezhanna Boiko (Kazakistan) con un bronzo prestigioso.

La conquista di questa medaglia fa onore non solo a lei ma anche al nostro territorio; oltre a lanciare un potente messaggio di emancipazione dietro cui ci sono passione e dedizione. La pergamena di benemerenza ha riportato queste motivazioni:

“Atleta paralimpica distintasi a livello internazionale conquistando la medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali di Para Powerlifting 2025. Per essere riuscita in un’impresa straordinaria non solo sportiva ma anche sociale; dimostrando che la volontà, la dedizione e la passione non conoscono alcun limite fisico“.

Il Sindaco Falcomatà le ha attestato la stima e l’apprezzamento da parte sua ed a nome di tutta l’amministrazione comunale.

“L’esempio di Anna Morabito, come tanti altri nel settore paralimpico, è quello di Chi non si arrende alla difficoltà ed alle condizione che può incrociare nella vita -ha dichiarato il primo cittadino- reagendo con grande forza interiore e dando dimostrazione concreta che si possono conseguire massimi risultati facendo leva sulla propria volontà. Noi come amministrazione – ha concluso Falcomatà- siamo orgogliosi di poter riconoscere un premio che vale tutta la gratitudine della comunità che rappresentiamo. Con l’augurio di poter essere testimoni di ulteriori e più importanti successi; sicuri delle qualità della nostra atleta”.

Anche il consigliere Giovanni Latella, facendo eco alle parole del sindaco, ha voluto ribadire quanto sia importante il settore dello sport paralimpico che ha già dato grandi soddisfazioni alla nostra città.

“Ringraziando il presidente del CIP Calabria Antonello Scagliola, il suo vice GIovanni Giarmoleo ed il presidente del Comitato Regionale FIPE Antonello Battaglia -ha dichiarato Latella- voglio ribadire che questa amministrazione ha voluto dare risalto a quelli che vengono considerati impropriamente sport minori; che invece coinvolgono un’importante fetta di popolazione con risultati di assoluto rilievo nazionale ed internazionale. Abbiamo investito oltre 20 mln di euro per rinnovare, mettere a norma e riqualificare le nostre strutture sportive e saremo in grado di garantirne una anche per questa specifica disciplina. Nostro obiettivo -ha concluso il consigliere- è quello di garantire ai nostri figli di poter praticare questi sport nella propria città: in sicurezza ed in luoghi accoglienti. Auguriamo alla nostra atleta di poterci sorprendere ancora una volta con i suoi risultati anche alle Olimpiadi”.