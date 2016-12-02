Pallavolo serie B. La Jolly a Catania cerca il pronto riscatto

Archiviata la prima sconfitta stagionale per la Jolly Cinquefrondi è tempo di tornare in campo. L’avversaria di questo turno sarà la formazione siciliana della Coordiner Club Catania. Gli uomini di Polimeni saranno chiamati a cancellare la brutta prestazione contro Palermo e riprendere il cammino che li aveva visti centrare sei vittorie consecutive.

L’avversaria: la Coordiner Club Catania

In questo trasferta Roberti e compagni si troveranno di fronte una formazione che non naviga in buone acque, i catanesi infatti, con soli 6 punti conquistati occupano la penultima posizione in classifica. I cinquefrondesi, nonostante lo stop della scorsa settimana, guardano ancora tutti dall’alto, anche se le avversarie hanno ridotto il gap dalla capolista.

L’obiettivo per la Jolly è di rimettere subito le cose in chiaro, portare a casa i tre punti ed offrire una prestazione senza sbavature, per far intendere alle inseguitrici, che quello contro Palermo è stato solo un incidente di percorso.

Le parole di mister Polimeni alla vigilia

Le parole di mister Polimeni alla vigilia della gara contro la Coordiner Club Catania.

“Abbiamo tanta voglia di rivalsa, i ragazzi dopo la partita di sabato non vedevano l’ora di tornare ad allenarsi. Questo è per noi un aspetto basilare. Vincere sempre è impossibile, ma allenarsi duramente per cercare di poterlo fare è una prerogativa che ci appartiene e ci dovrà sempre appartenere.

Siamo coscienti che una sconfitta,soprattutto in uno sport come la pallavolo, aldilà dei meriti della squadra avversaria, racchiude spesso un aspetto psicologico e che a mio avviso condiziona sempre gli aspetti tecnico-tattici, ma siamo altrettanto coscienti che questi aspetti solo attraverso il duro lavoro e le sicurezze che ne ricaviamo da esso possono portare a una compensazione costante. Bisogna imparare sempre dalle sconfitte, è importante capire le problematiche tecniche ma è fondamentale trovare le soluzioni. Abbiamo un gruppo fantastico, parte da li la nostra soluzione primaria, al resto ci penserà il lavoro.

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