Il Comune di Palmi apre uno sportello per Garanzia Giovani e Dote Lavoro: tirocini retribuiti per disoccupati e inoccupati, il lunedì e il mercoledì

Il Comune di Palmi aderisce ai programmi comunitari “Dote Lavoro” e “Garanzia Giovani” attraverso l’apertura presso i servizi sociali di uno sportello dedicato, aperto due giorni a settimana. Lo sportello sarà aperto il lunedì ed il mercoledì, ed avrà come finalità principale l’orientamento e l’accompagnamento degli utenti, disoccupati, inoccupati e svantaggiati, con particolare attenzione ai diversamente abili, nell’ambito dei servizi per il lavoro.

Chi ha voluto l’adesione e i tirocini

L’adesione al programma è stata fortemente voluta dal Sindaco Giuseppe Ranuccio e dall’Assessore ai servizi sociali ed al Welfare, Alessia Avventuroso. Nello specifico, l’adesione al programma consentirà al comune di fornire ai cittadini la possibilità di partecipare a tirocini retribuiti. Nel caso di “Garanzia Giovani, essi saranno rivolti a soggetti disoccupati o inoccupati facenti parte della fascia di età compresa tra i 18ed i 29 anni, mentre nel caso di “Dote Lavoro” la fascia d’età interessata sarà quella compresa tra i 30 ed i 65 anni.

L’adesione a tali programmi, rappresenta un’opportunità conveniente non soltanto per i cittadini inoccupati/disoccupati alla ricerca di un impiego, ma anche per i datori di lavoro che vorranno partecipare. Questi ultimi potranno infatti beneficiare, per sei mesi, di forza lavoro quasi a costo zero, considerando che sarà l’INPS a corrispondere al lavoratore la quasi totalità dell’importo stabilito per il tirocinio. Attraverso la stipula di apposite convenzioni, si è inteso creare una rete sinergica tra i Servizi Sociali del Comune di Palmi ed i Centri per l’impiego accreditati dalla Regione Calabria, al fine di poter offrire un sostegno alle persone che necessitano di un supporto tecnico e/o di assistenza. A tal proposito, si invitano i cittadini interessati a recarsi presso gli uffici dei servizi sociali o anche direttamente dall’Assessore Avventuroso, nei giorni indicati, per ricevere nel dettaglio maggiori informazioni.