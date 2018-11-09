Il Progetto Culturale Integrato, presentato il 24 ottobre scorso in conferenza stampa, inizia ufficialmente il proprio cammino con il primo tavolo tecnico, che si è svolto Giovedì 8 Novembre presso la Casa della Cultura Leonida Repaci.

Il ruolo delle scuole e la cultura come bene comune

La Cultura a Palmi trova nelle scuole di ogni grado il soggetto principe della divulgazione, per la formazione di nuovi lettori e l’ambizione di una nuova collettività, sostenuta dalla partecipazione, ormai prossima, anche dei quartieri e dei Comitati. Leggere, disegnare, ma soprattutto educarsi all’ascolto dell’altro è il principio di una nuova visione, che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti con grande determinazione. Una Cultura come servizio, una Cultura come Bene Comune, una Politica che “serve”, una Politica “motrice”, un Politica che apre e si apre alle realtà variegate dell’insegnamento, tutte importanti per uno sviluppo partecipato. Il Festival della Letteratura e del Diritto, Il rinnovato Premio Palmi e Street Book sono le realtà, gli strumenti, per la realizzazione del Progetto Culturale Integrato, che vedrà un cammino lungo un anno con appuntamenti di lavoro, incontri nelle scuole, laboratori di scrittura e teatrali per gli allievi.