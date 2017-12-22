Sono trascorsi sette giorni dall’appuntamento con la prevenzione, dimostratosi un grande successo determinato dall’affluenza numerosa dei cittadini presso i locali dell’Ospedale “Pentimalli” di Palmi dove si è svolta l’iniziativa, promossa dal Consigliere comunale e capogruppo della lista CambiaMenti Denise Iacovo.

Una settimana di valore sanitario e sociale

È stata una settimana di grande valore sanitario, culturale e sociale, durante la quale si è data piena concretezza al concetto di prevenzione quale arma fondamentale per vivere in salute.

Il fatto di sentirsi in forma o di non percepire malesseri manifesti non deve far dimenticare che è necessario e opportuno fare periodici check al fine di valutare il benessere fisico e psichico del nostro corpo, perché “Prevenire è vita”.

L’iniziativa è stata accolta calorosamente dall’intera popolazione palmese, che ha fatto numerose richieste di prenotazione per visite ed esami specialistici.

L’organizzazione della Settimana della Prevenzione

La realizzazione della Settimana della Prevenzione si deve all’opera organizzativa del Consigliere comunale Denise Iacovo che ha curato il tutto con molta minuziosità, presenziando all’evento e dimostrando la costante presenza dell’Amministrazione tra e per i cittadini.

L’Amministrazione comunale con il Sindaco Ranuccio si dimostra ancora una volta molto sensibile a tematiche afferenti allo stato di salute dei cittadini, soprattutto in uno scenario storico vessato dai tagli sempre più ingenti al settore sanitario e sociale.

La promozione della pratica della prevenzione fa strada al conseguimento di uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale dei singoli e della collettività.

Questa Amministrazione, quindi, crede fermamente nel valore autentico della prevenzione e intende trasmetterlo dandogli piena concretezza attraverso l’organizzazione di tali eventi, utili nel sensibilizzare ad assumere buone pratiche per la prevenzione.

I ringraziamenti ai partner

Per poter rendere concreti eventi di così tal natura è opportuno creare e costruire collaborazioni, pertanto si ringrazia chi ha sposato il progetto della Settimana della Prevenzione dandogli effettività. In particolare, si ringrazia: il Dott. Barillaro, Direttore del Distretto Tirrenico Asp per l’accoglienza presso i locali ospedalieri; la Dott.ssa S. Lamalfa, la Dott.ssa C. Imbalzano, il Dott. A. Naborrini, il Dott. S. Marafioti, il Dott. F. Ranuccio, la Dott.ssa S. Teramo, L’Azienda Otofarma S.p.A., il Dott. C. Morabito, la Dott.ssa F.Morgante, il Dott. G.R. Perelli, professionisti che hanno messo a completa disposizione dei cittadini la propria consulenza professionale a titolo gratuito; il Laboratorio di Analisi Cliniche “San Rocco” S.r.L.; la Farmacia dei Servizi Cianci Dott. Gaetano, il Demar Hospital – Tecnologie ospedaliere, sponsor dell’iniziativa.

La settimana della Prevenzione, svoltasi dall’11 al 17 Dicembre 2017, rappresenta il primo passo di una serie di occasioni ed opportunità che l’Amministrazione comunale intende offrire ai propri cittadini, affinché venga garantito il diritto a quella salute intesa come benessere psico-fisico complessivo.