A Palmi la cerimonia di presentazione degli atleti Fipav

Organizzata dal Comitato provinciale Fipav di Reggio Calabria, si terrà a Palmi, sabato 1 ottobre con inizio alle ore 17:30, la cerimonia di premiazione delle società e degli atleti che hanno ottenuto importanti risultati durante la stagione agonistica 2015/2016.

“È stata scelta la città di Palmi – dichiara Domenico Panuccio, presidente del Comitato provinciale Fipav di Reggio Calabria – perché rappresenta il fiore all’occhiello della pallavolo reggina e calabrese. Una squadra in A2 Femminile, la Golem, una squadra in B2 femminile, l’Ekuba, senza dimenticare le altre società, la Pallavolo Palmi e la Future Palmi che svolgono attività provinciale e regionale.

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Assieme al Comitato – prosegue Panuccio – di cui fa parte anche il palmese Francesco Badolati, abbiamo deciso di organizzare una giornata (sabato 1 ottobre) dedicata interamente al volley.

Si inizia alle 11.30, presso la sala consiliare del Comune di Palmi, con la presentazione della squadra della società Golem, si prosegue alle 15.30 presso il Palazzetto “Mimmo Surace” con un Corso di aggiornamento riservato ai tecnici della provincia di Reggio Calabria, relatore del corso sarà Pasqualino Giangrossi, tecnico della Golem nonché Campione d’Italia per ben 4 volte ( 2 under 16/F e 2 under 18/F). Alle 16.00, presso la Palestra di piazza Martiri d’Ungheria, si svolgerà una riunione organizzativa con le società che prenderanno parte ai campionati di divisione e di categoria per la stagione 2016/2017, e poi alle 17.30 tutti al Palazzetto dello Sport “Mimmo Surace” per assistere alla Cerimonia di premiazione delle società e degli atleti che hanno ottenuto risultati la scorsa stagione agonistica. Ospite d’eccezione – conclude Panuccio – sarà Antonella Del Core ex capitano della Nazionale Italiana” .

Il presente comunicato vale come invito a partecipare alla Cerimonia di premiazione in programma sabato 1 ottobre, alle ore 17.30, presso il Palazzetto dello Sport “Mimmo Surace” di Palmi.