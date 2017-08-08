A Palmi la manifestazione dell'Associazione Caleidoscopio unisce musica, architettura e mito, con gli interventi dei professori Domenico Rosaci e Ottavio Amaro

Mercoledì 9 Agosto, a partire dalle 18.30 presso la Scalinata di via Toselli a Palmi, organizzata dalla Associazione Caleidoscopio, si svolgerà la manifestazione IL MITO DELLA BELLEZZA, che unisce musica, architettura e mito, con la partecipazione del professor Domenico Rosaci del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile, e del professor Ottavio Amaro, Direttore generale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

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