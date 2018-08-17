L’Amministrazione Comunale di Palmi ha deciso di consegnare un riconoscimento ai fratelli Manetti, a tributo della loro arte cinematografica ed in occasione dei cinque David di Donatello da loro ricevuti. I due fratelli, Marco e Antonio, sono di madre palmese, e sono molto legati alla cittadina del tirreno, che visitano ogni estate, tanto che uno dei due è anche convolato a nozze presso Palazzo San Nicola. Il loro legame con la città risale alla loro infanzia, durante la quale trascorrevano a Palmi le loro vacanze, ed è continuato nel corso degli anni.

Il riconoscimento ai due fratelli registi e sceneggiatori sarà consegnato alle ore 19.30 presso la villa comunale Mazzini. A seguire, presso il cortile della scuola elementare “De Zerbi”, sarà proiettato gratuitamente la loro ultima opera cinematografica, “Ammore e Malavita“, che oltre ai David di Donatello ricevuti, si sta rivelando un grande successo internazionale.