Palmi si tinge di rosa per la prevenzione del tumore al seno
Un corteo tutto rosa, vetrine addobbate e centinaia di palloncini verso il cielo: la città risponde alla prima edizione organizzata da La Danza della Vita
25 Ottobre 2018 - 14:48 | di Eva Curatola
La città di Palmi si è vestita di un solo, vivace colore per la prima edizione della Camminata in rosa” organizzata dall’associazione Onlus “La Danza della Vita” e svoltasi il 21 ottobre.
Un affollato corteo di donne e uomini, tutti vestiti di rosa, ha sfilato per le vie principali della città, per manifestare il loro “sì alla prevenzione contro il tumore al seno”.
Questa è solo l’ultima delle tante iniziative promosse dalla fedele alleata dei pazienti oncologici “La Danza della Vita” e dalla sua presidente Maria Anedda.
I palmesi hanno risposto con grande partecipazione: anche i negozi, nelle settimane di preparazione all’evento, sono stati addobbati per l’occasione con “vetrine rosa”.
Invitati speciali a questa grande festa molti medici, a testimoniare l’importanza dell’informazione e della diagnosi precoce: il dott. Francesco Scampato (responsabile degli screening per la Provincia di Reggio Calabria), Giovanni Calogero, responsabile della formazione dei medici della Provincia, il cardiologo palmese Rosario Ortuso, il vicepresidente dell’ordine dei medici dott. Giuseppe Zampogna, il presidente della F.A.V.O. (Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) Calabria Enzo Nania, la dott. nutrizionista Carmen Maruca e la dott. nutrizionista Silvia Lamalfa.
Sono intervenuti inoltre l’avv. Giuseppe Ranuccio sindaco di Palmi e numerose associazioni palmesi.
Al termine sono stati lasciati volare verso il cielo centinaia di palloncini rosa, con la speranza che i malati di tumore non si atterriscano a causa della malattia, ma possano ” spiccare il volo”.
Francesco Donato
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