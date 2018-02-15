Paola (Cs): riapre l’Ufficio postale di viale dei Giardini
Dopo i lavori di ammodernamento riapre venerdì 16 febbraio l'ufficio postale di Paola 2 in viale dei Giardini 4: confermati i consueti orari di apertura
15 Febbraio 2018 - 14:01 | di Eva Curatola
Poste Italiane comunica che venerdì 16 febbraio l’ufficio postale di Paola/2 riaprirà al pubblico.
La sede di Viale dei Giardini 4 era stata chiusa temporaneamente per consentire l’esecuzione dei lavori di ammodernamento e manutenzione straordinaria, finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza degli ambienti destinati ai cittadini e agli operatori.
L’ufficio postale tornerà disponibile secondo i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.
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