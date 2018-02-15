Poste Italiane comunica che venerdì 16 febbraio l’ufficio postale di Paola/2 riaprirà al pubblico.

La sede di Viale dei Giardini 4 era stata chiusa temporaneamente per consentire l’esecuzione dei lavori di ammodernamento e manutenzione straordinaria, finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza degli ambienti destinati ai cittadini e agli operatori.

L’ufficio postale tornerà disponibile secondo i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.