Papa Francesco scrive al Vescovo di Locri: ‘Non perda la speranza’

Il Pontefice ha risposto alla lettera del vescovo Oliva e ha invitato la Chiesa locale a proseguire con fiducia nonostante la realtà difficile del territorio

Papa Francesco scrive al Vescovo di Locri. Il Pontefice ha risposto alla lettera inviata dal Vescovo Oliva lo scorso mese, invitandolo a non perdere la speranza. Di seguito il testo della lettera inviata da Papa Francesco

“Ho ricevuto con piacere la sua cortese lettera del 20 marzo scorso, con la quale Ella mi ha manifestato riconoscenza per il Messaggio inviato, per tramite del Cardinale Segretario di Stato, in occasione della Giornata della Memoria e dell’impegno contro le mafie. In pari tempo, Lei mi ha informato dei progetti pastorali, delle attese e delle speranze di codesta Chiesa locale per promuovere la giustizia e la pace.”

“Desidero incoraggiare Lei, i suoi sacerdoti e l’intera Comunità diocesana – aggiunge Papa Francesco – a proseguire con fiducia nel rendere una gioiosa testimonianza cristiana, per favorire l’edificazione di una società solidale, fraterna e rispettosa della dignità della persona umana. Nonostante la realtà pesante e problematica di codesto territorio, non perdete la speranza: i vostri sforzi, accompagnati dalla preghiera, porteranno frutti di bene.”