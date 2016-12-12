Pappa & Ciccio festeggiano i 25 anni insieme

Sabato 17 dicembre la festa 25 Anni Insieme e non sentirli: apericena, ricordi in video e immagini con gli amici che hanno fatto la storia del gruppo

Sabato 17 dicembre alle ore 20:30, presso il Salone superiore de” La Luna Ribelle”, avrà luogo la Festa denominata “25 Anni Insieme e … non sentirli” per festeggiare i primi 25 anni del percorso goliardico-musicale del gruppo musicale “Pappa & Ciccio”.

La storia del gruppo

La band, nata quasi per gioco dalla riunione delle precedenti esperienze di Arturo, Bruno, Ciccio, Gianni e Ninni, ha percorso questi anni esibendosi per diletto e per beneficenza in circa 300 occasioni e nei posti più disparati, dal bagnasciuga di San Lorenzo alla vetta del Monte Scirocco, riproponendo e riarrangiando volutamente sempre e soltanto musica “ ben nota” per coinvolgere ogni fascia d’età, divertendosi insieme al proprio pubblico.

Definiamo infatti “proprio pubblico” lo zoccolo duro di amici che hanno sempre seguito la band costituendone, insieme al coreografo animatore Roberto, il corpo di ballo e il coro.

La struttura musicale è variata nel corso degli anni, mantenendo i fondatori ed allargandosi per tramite di new entry e di uscite, ed oggi è composta anche da Tiziana, Mirella e Fabio.

La festa e la prevendita dei biglietti

In questa importante occasione, dopo il ricco apericena, interverranno anche tutti questi compagni di avventura che ne hanno fatto parte e si ripercorreranno insieme le varie tappe di questo magico gioco anche mediante la riproduzione di video ed immagini.

La prevendita dei biglietti ha luogo presso il B’art Café (tel. 0965 332908) e presso Arturo (347 8330290), Bruno (347 9700182), Ciccio (335 5276833), Fabio (328 3056210), Gianni (333 1841978) e Ninni (380 9005852) e avrà termine alle ore 12:00 di venerdì 16 dicembre.