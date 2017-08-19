Martedì 22 agosto 2017, alle ore 18.30, al Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone), diretto da Gregorio Aversa, chiuderà il ciclo di incontri Alla scoperta del patrimonio calabrese: musei e parchi archeologici l’archeologa Rossella Agostino.

L’iniziativa, nata con la finalità di presentare e valorizzare alcuni tra i vari presidi archeologici della Calabria che conservano resti di grande valore forse non ancora abbastanza conosciuti, darà la possibilità di evidenziare i musei che dirige con piglio e capacità Rossella Agostino: Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri, Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon, Museo e Parco Archeologico “Archeoderi” di Bova Marina e Museo Archeologico di Metauros di Gioia Tauro.

In tale occasione il museo di Capo Colonna rimarrà aperto al pubblico fino alle ore 23.00.

Il ciclo di incontri Alla scoperta del patrimonio calabrese: musei e parchi archeologici è realizzato dal Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna in collaborazione con il comune di Crotone.

Il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna e i musei citati afferiscono al Polo Museale della Calabria diretto da Angela Acordon.