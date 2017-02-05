Parte l’iniziativa ‘Adotta un Sentiero’

L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte ha presentato nel corso di una conferenza stampa, l’iniziativa “Adotta un sentiero del Parco”, rivolta alle associazioni escursionistiche e naturalistiche/ambientali, operanti nel territorio in qualità di custodi locali.

Alla conferenza stampa erano presenti il Presidente Giuseppe Bombino, il Direttore Sergio Tralongo e il componente del Consiglio Direttivo delegato Antonino Falcomatà.

L’iniziativa si colloca nell’ambito della conservazione e tutela delle risorse ambientali e della qualificazione della rete sentieristica e dei percorsi naturalistici promossi dall’Ente Parco ai sensi della Legge Quadro sulle aree protette n. 394/91, e in esecuzione del Regolamento per la fruizione e la gestione della rete dei sentieri dell’Aspromonte. Le associazioni dovranno effettuare la custodia ed eseguire interventi di manutenzione leggera, mediante costante monitoraggio e verifica dello stato dei percorsi, producendo inoltre materiale divulgativo per far conoscere le peculiarità dei percorsi adottati.

Rimborsi per le associazioni che custodiscono i sentieri

A sostegno della suddetta iniziativa, l’Ente interverrà con un rimborso spese pari a € 80,00 a km per la durata della stessa (12 mesi). Le associazioni vincitrici del bando che si sono offerte di partecipare anche all’attività di promozione dei sentieri e alla divulgazione attraverso opuscoli e locandine riceveranno un ulteriore riconoscimento economico per un importo massimo di € 3.000.

“Due anni fa – ha dichiarato il Presidente Bombino – con interventi di carattere straordinario abbiamo recuperato 130 chilometri di rete sentieristica del Parco che adesso esige opere di manutenzione leggera per essere fruita, ma soprattutto per essere narrata e raccontata nell’ottica di valorizzazione delle nostre risorse naturalistiche. Abbiamo pensato di affidare i sentieri alle associazioni escursionistiche che se ne prenderanno cura definendo piccoli interventi per la fruizione in sicurezza dei sentieri. Alle associazioni chiediamo, inoltre, di valorizzare la frequentazione dei sentieri con un programma visibile e definito”.

“Si tratta di una iniziativa importante per il Parco che viene ripresa dopo due anni – ha spiegato il Direttore Sergio Tralongo – e che mira a mantenere il contatto tra l’ Ente e le Associazioni del territorio che costituiscono, fisicamente, il nostro occhio sui Sentieri e rappresentano per noi interlocutori prioritari. Tra le novità di questi ultimi giorni, inoltre la possibilità di scaricare le mappe dei Sentieri direttamente sui dispositivi “mobili” attraverso il Sito internet ufficiale dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte così da poter programmare al meglio la propria escursione analizzando ogni dettaglio”.

I sentieri assegnati alle associazioni

Nella seguente tabella sono elencate le Associazioni che si sono aggiudicate l’adozione dei sentieri e i tratti della rete escursionistica che hanno ricevuto in affidamento:

Associazione Sentieri Assegnati Lunghezza complessiva Km

Gente in Aspromonte 104 – Samo Montalto

106 – Taglio Pollia Polsi

107 – Canovai Pollia

213 – Moleti Tre Pizzi

212 – Mammola Limina

50,96

Gruppo Archeologico Valle dell’Amendolea 128 – Bova Gallicianò 6,15

Guide Ufficiali Parco dell’Aspromonte 152 – Amendolea Bova 8,17

Ekoclub 220 – Cascate Mundo e Galasia 1,73

CAI – Club Alpino Italiano 111 – Gambarie Materazzelle

114 – Africo Staiti

115 – Gole La Verde

125 – Anello di Pietra Cappa

132 – Cascate dell’Amendolea

133 – Carmelia Monte Fistocchio

221 – Stoccato Contrada Palazzo

48,65

GEA – Gruppo Escursionisti d’Aspromonte 102 – Delianuova Pollia

108 – Monumento Vitale Carrera

109 – Puntone Cancello Bova

113- Ghorio di Roghudi Casello Varì

48,89