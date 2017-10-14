Insieme per la solidarietà. Parte il countdown per il secondo “Gran Galà del diciottesimo”, evento che si svolgerà il prossimo 27 ottobre nel noto locale “Windy Hill” di Gallina e organizzato da Gaetano Pipitone responsabile della GpFilms & Photography e del progetto “Un giorno da Star”.

Un evento con aziende e professionisti del settore

Gaetano per la seconda volta, propone in riva allo Stretto, un evento unico al quale parteciperanno numerose aziende locali e professionisti del settore pronti a rendere indimenticabile l’atteso giorno della “maggiore età”. Parrucchiere, fiorista, fotografo, animazione, allestimento della sala, pasticceria, dj e quant’altro possa servire a rendere unico quel giorno, saranno i “guru” di un indimenticabile evento presentato da Anna Maria Criaco e Domenico Desimone.

Durante la serata, alla quale non mancheranno cantanti, ballerini, animatori e il cui ricavato sarà devoluto all’Ail “Associazione italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma), sarà possibile visitare i numerosi stand presenti che illustreranno i loro prodotti e i servizi. L‘ingresso avrà una quota fissa di 3 euro devoluta come detto in beneficenza. Inoltre, sono previsti anche giochi, tanti premi e un’estrazione finale.

Il progetto Un giorno da Star

“Coloro che verranno potranno non solo divertirsi e passare una bella serata ma anche trovare tutto il necessario per organizzare al meglio la loro festa – ci tiene a precisarlo il responsabile Pipitone – Daremo spunti, idee originali e accorgimenti che, spesso, non vengono considerati ma che si dimostrano importanti per la buona riuscita della festa. In questi anni, ho investito sul progetto “Un giorno da Star” nato dall’idea di regalare ai festeggiati, nel loro giorno più importante, che sia matrimonio, compleanno o qualsiasi altro evento, un momento unico e sentirsi come una vera Star curando nei minimi particolari ogni dettaglio”.

E grazie alla sua passione per la fotografia, Gaetano riesce in ogni suo lavoro, a raccontare con gli scatto una storia semplice come se fosse una favola piena di meraviglia e di felicità.