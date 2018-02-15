Al via FoodAddiction in Store, il nuovo tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche del Bel Paese, organizzato da iFood, Dissapore e Bbq4All in collaborazione con Scavolini, che quest’anno spalanca le porte dei suoi showroom a tutti gli amanti della buona cucina. Didattica, laboratori, degustazioni e show-cooking: ogni evento sarà un’esperienza culinaria raffinata, perfezionata dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina italiana.

L’appuntamento

Il tour gastronomico che attraverserà tutto lo stivale si inaugura in Calabria. L’appuntamento gratuito e aperto al pubblico è in programma sabato 17 febbraio a partire dalle 18:00 presso lo Scavolini Store di Rossano Calabro. Tutti i food lovers potranno assistere e partecipare a uno show-cooking dedicato al dolce, in compagnia della blogger di iFood Valentina Cappiello e, al termine dell’evento, deliziare il palato con un assaggio imperdibile.

L’ospite speciale

Pastry blogger e cake designer napoletana, Valentina ama definirsi una produttrice seriale di torte e di sogni e una cercatrice di bellezza. Il buono e il bello sono la base delle sue ricette proposte sul blog La Ricetta Che Vale. Valentina è inoltre co-autrice del libro “Le Fluffose“, pubblicato nel 2016 nella collana iFood.

Il tema e la ricetta

Protagonista indiscusso dell’evento, il gusto intenso del cioccolato, declinato nelle sue varianti dolci e amare. Nella stagione fredda il cioccolato è di sicuro uno degli alleati più dolci; grazie al magnesio aiuta a combattere quel senso di stanchezza che il periodo invernale porta con sé, ma soprattutto riscalda l’anima e il cuore.

Durante lo show-cooking Valentina porterà in scena una variante di chiffon cake soffice e morbida, una fluffosa al cacao arricchita con ganache al cioccolato bianco e decorata a piacere con cioccolatini e perline. Una fetta di questa torta e il buonumore è servito.