Parte domani l’allestimento di piazza Castello per il mega concerto di Caparezza

Iniziano domani pomeriggio nella suggestiva cornice della storica Piazza Castello di Reggio Calabria i lavori di allestimento dell’imponente palcoscenico che ospiterà sabato sera, 1 agosto, l’attesissimo concerto di Caparezza, unica tappa calabrese del tour “Museica II The Exhibition”, ennesimo appuntamento di “Fatti di Musica 2015”, la ventinovesima edizione della Rassegna-Festival del Miglior Live d’Autore che si svolge ogni anno in Calabria, diretta e organizzata da Ruggero Pegna. Il palcoscenico interamente coperto, con un frontale di oltre venti metri, sarà sistemato davanti al Castello. Nell’intera area saranno predisposte le barriere necessarie per la chiusura delle vie di accesso, che diventerà operativa a partire dalle ore 13 di sabato. Il pubblico munito di biglietto potrà accedere all’interno della piazza per assistere al concerto da via Antonio Cimino, a partire dalle ore 19.30. La biglietteria sarà sistemata in prossimità del varco di entrata. I biglietti sono regolarmente in vendita, al prezzo di euro 20.50, in tutti i punti vendita e Ticketone (elenco completo al sito www.ruggeropegna.it oppure alla segreteria organizzativa tel. 0968441888).

Il concerto nel progetto Alziamo il Sipario

L’evento è organizzato insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto Alziamo il Sipario.

“Ringrazio – ha detto Pegna – l’assessore Patrizia Nardi, per aver condiviso il desiderio di presentare a Reggio Calabria questo eccezionale concerto e l’Assessorato Regionale alla Cultura per aver accreditato entrambe le manifestazioni tra quelle promosse dal bando per gli Eventi Culturali 2015. Un grazie – ha concluso Pegna – anche ai Vigili Urbani e al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Reggio, per la preziosa collaborazione. Questo evento dimostra che la sinergia tra pubblico e privato può consentire l’effettuazione di eventi di prestigio con modalità innovative, cioè col minore dispendio di risorse pubbliche, il sostegno della Comunità Europea e, conseguentemente, prezzi ridotti di biglietto e la promozione di spazi straordinari, come Piazza Castello, trasformata in un’arena sotto le stelle che pulserà di gioia ed entusiasmo”.

Il Riccio d’Argento a Caparezza

Caparezza riceverà a Reggio, per il secondo anno consecutivo, il “Riccio d’Argento” di Gerardo Sacco, premio ai migliori live d’autore di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, con la seguente motivazione: “Con Museica II The Exhibition, Caparezza presenta un live innovativo, che fonde musica ed arte in modo unico ed originale: uno show carico di energia che spazia in tutti i generi musicali, con un impianto scenico ricco di immaginazione e creatività, pieno di spunti e visioni che sono la formula e l’impronta di tutti i suoi live”.

Sul palco con Caparezza: Rino Corrieri (batteria), Diego Perrone (voce), Gaetano Camporeale (tastiere), Alfredo Ferrero (chitarra), Giovanni Astorino (basso). Il tour è una produzione di Color Sound Indie.

Nella scaletta dove non mancheranno le sue hit, ampio spazio alle canzoni che compongono il suo ultimo album di studio “Museica”, un omaggio all’arte, una sua personale galleria da ascoltare e guardare, il suo museo, la sua musica. Con “Museica”, già disco di platino e Targa Tenco 2014 come “Album dell’anno”, Caparezza è al suo sesto lavoro di studio anche se da lui considerato come il suo nuovo “primo” disco, essendone sia autore che produttore artistico. Numerose le citazioni di grandi artisti nei vari brani, da Warhol in “Cover” a Van Gogh. E ancora “Non me lo posso permettere”, brano ispirato dal trittico del pittore irlandese Francis Bacon “Tre studi di Lucian Freud”, una delle opere più costose della storia e anche “Troppo politico”, dove “Il quarto stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo diventa riferimento per affrontare con ironia i suoi detrattori. Il concerto durerà oltre due ore.

I prossimi appuntamenti di Fatti di Musica

Questi i successivi appuntamenti di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2015”.

Il 2 agosto a Palmi, concerto dei Sud Sound System & Bag a Riddim Band, preceduti da altre tre band: Grifondoro, Mbiska e Novataranta.

Lodovica Comello, la coprotagonista della serie tv “Violetta”, con il suo show da mille e una notte sarà il 7 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica e l’ 8 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante.

Il 9 agosto, prima delle due tappe all’Arena Magna Graecia di Catanzaro con il concerto di Carmen Consoli, unico in Calabria. In questo grande ritorno al rock, la Cantantessa siciliana sarà sul palco insieme a Luciana Luccini al basso e Fiamma Cardani alla batteria. Oltre a lei, la sua grinta, le sue chitarre. Prima del suo concerto, apertura della serata con Manuel Foresta, talento della prima edizione di “The Voice”.

Il giorno successivo, nel magico scenario del Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia si terrà il concerto di Sergio Cammariere con la sua band: Amedeo Ariano, batteria, Luca Bulgarelli, contrabbasso, Bruno Marcozzi, percussioni, speciale guest Fabrizio Bosso, tromba.

Il 12 agosto, al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante, l’ altro atteso e gradito ritorno di Eduardo De Crescenzo con i suoi straordinari musicisti jazz: Enzo Petropaoli, contrabbasso, Marcello Di Leonardo, batteria, Stefano Sabatini, pianoforte, Daniele Scannapieco, sassofono, Lamberto Curtoni, violoncello.

Il 13 agosto, infine, l’esplosivo concerto dei Subsonica all’Arena Magna Graecia di Catanzaro. La band torinese sarà preceduta da due giovani band supporter, gli Skelters e i Mad Shepherd, per quella che si preannuncia come la notte più rock del ferragosto calabrese.

La chiusura della ventinovesima edizione

L’intera ventinovesima edizione si chiuderà, poi, dal 12 al 14 novembre al Palasport di Reggio con il colossal musicale “I Promessi Sposi”, con la regia di Michele Guardì e uno strepitoso cast, evento patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel quadro di Expo 2015.

Tutte le informazioni sulla rassegna-festival sono reperibili al numero telefonico 0968441888 della Show Net e al sito www.ruggeropegna.it. I biglietti dei vari eventi, a prezzi particolarmente accessibili, sono disponibili nei punti abituali e Ticketone.