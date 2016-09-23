Parte la Catanzaro design week

“La passione e la creatività dei giovani rappresentano un’autentica linfa vitale per Catanzaro e l’intera regione che devono supportare e valorizzare i loro talenti”. Lo ha detto il sindaco Sergio Abramo che ieri ha partecipato alla giornata inaugurale della “Catanzaro design week” visitando l’esposizione in corso nelle sale del Complesso monumentale San Giovanni.

“Ho apprezzato l’impegno e la dedizione – ha detto il sindaco – con cui due giovani architetti catanzaresi, Giuseppe Anania e Domenico Garofalo, insieme al loro staff, hanno dato vita ad un evento di grande rilievo per il nostro territorio. Ritengo che sia una scommessa vincente quella di creare una splendida vetrina in grado di far dialogare tra di loro i diversi mondi del design, dell’arte e dell’artigianato valorizzando, in particolare, le nuove frontiere delle produzioni industriali a stretto contatto con le tradizioni ed i materiali locali. A Catanzaro diversi progettisti selezionati e provenienti da tutta Italia hanno potuto godere dell’opportunità di far conoscere brevetti e creazioni originali anche al pubblico dei non addetti ai lavori. Inoltre, il contributo di grandi protagonisti del design nazionale e internazionale, come Leonardo Sonnoli intervenuto all’inaugurazione, può offrire un’occasione di confronto e di crescita importante per tanti giovani che con passione e sacrificio cercano di conquistare uno spazio in questo complesso settore. Rivolgo ancora – ha concluso Abramo – un plauso agli ideatori e a tutti i partecipanti alla Catanzaro design week che ha portato una ventata di entusiasmo e creatività in tutto il centro storico”.