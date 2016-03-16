Parte la petizione per salvare l’olio d’oliva

Sono in arrivo negli stati membri dell’Unione Europea ben 35.000 tonnellate in più all’anno di olio di oliva dalla Tunisia senza dazi.

Così è stato approvato dal Parlamento Europeo per aiutare l’economia dello stato nordafricano, colpito dagli attentati jihadisti.

Questi aiuti però possono danneggiare gravemente l’economia nazionale, che vede nella produzione di olio di oliva uno dei suoi cavalli di battaglia, con un giro d’affari da milioni di euro l’anno. Il rischio principale è la frode: la falsificazione dell’olio d’oliva nostrano sarebbe facilitata dall’agevolazione dell’importazione di quello tunisino. Controlli sui prodotti provenienti dalla Tunisia e su etichette che rispondano ai criteri di trasparenza potrebbero non essere sufficienti.

Per questo su Firmiamo.it è nata la petizione per respingere la decisione dell’Europarlamento e la sua ingerenza nella nostra economia, per difendere l’olio di oliva dei nostri produttori e il made in Italy.

LA PETIZIONE – “L’Italia, in quanto stato membro dell’Ue, ha subito la decisione del presidente Schulz, sapendo però che questa legge danneggerà inevitabilmente la nostra, di economia: l’Italia è tra i primi produttori di olio di oliva in Europa e la diffusione a basso costo di olio tunisino provocherà un calo negli acquisti di quello nostrano.

Bisogna difendere il made in Italy, contro le frodi e contro l’invasione sulle mostre tavole di olio non italiano!

E’ necessario respingere l’aumento permanente del contingente di olio tunisino e l’ingerenza dell’Ue nella nostra economia!”.

Per aderire gratuitamente alla raccolta firme, basta andare al link http://bit.ly/1QJpZG4 e cliccare su “Firma”.