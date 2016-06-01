Parte la vendita dei biglietti per l’unico concerto nel centrosud di Paolo Conte

Partirà venerdì mattina, 3 giugno, la prevendita dell’attesissimo unico concerto al CentroSud dell’ “International Tour 2016” di Paolo Conte con la sua band del 28 luglio alle ore 21.30 nella spettacolare cornice di Piazza del Castello Aragonese di Reggio Calabria. Straordinaria la band, con ben dieci eccezionali musicisti: Nunzio Barbieri, chitarra, chitarra elettrica, Lucio Caliendo, oboe, fagotto, percussioni, tastiere, Claudio Chiara, sax alto, sax tenore, sax baritono, flauto, fisarmonica, basso, tastiere, Daniele Dall’Omo, chitarra, Daniele Di Gregorio, batteria, percussioni, marimba, piano, Luca Enipeo, chitarra, Massimo Pizianti, fisarmonica, bandoneon, clarinetto, sax baritono, piano, tastiere, Piergiorgio Rosso, violino, Jino Touche, contrabasso, chitarra elettrica, Luca Velotti, sax soprano, sax tenore, sax contralto, sax baritono, clarinetto.

L’evento fa parte della trentesima edizione di “Fatti di Musica”, la rassegna del Miglior Live d’Autore diretta e organizzata da Ruggero Pegna, con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio, che lo anche inserito nel programma di “LuglioinJazzLive”.

Paolo Conte e i suoi grandi successi

Paolo Conte è senza dubbio il musicista e cantautore italiano più noto e acclamato al mondo. Sono suoi alcuni dei più grandi successi di sempre, scritti anche per altri big della canzone: “La coppia più bella del mondo” e “Azzurro”, cantate anche da Adriano Celentano, “Insieme a te non ci sto più” (Caterina Caselli), “Tripoli ‘69” (Patty Pravo), “Messico e Nuvole” (Enzo Jannacci), “Genova per noi” e “Onda su onda” (Bruno Lauzi) e moltissimi altri, fino ai quindici brani inediti dell’ultimo album “Snob”, prodotto da Rita Allevato per Platinum, pubblicato un anno e mezzo fa.

L’imponente palcoscenico che ospiterà il concerto sarà montato a ridosso del Castello. Tutta la piazza sarà blindata con barriere orsogrill e sicurezza e sarà trasformata in un grande teatro con soli 1800 posti a sedere tutti numerati, suddivisi in quattro settori. I prezzi dei biglietti, compreso i diritti di prevendita sono i seguenti: Poltronissima Gold € 97,00, Poltronissima € 86,00, Poltrona A € 69, Poltrona B € 55. La prevendita partirà online su www.ticketone.it e in tutti i punti Ticketone (A Reggio Calabria: New Taxi, corso Garibaldi 330 e B’Art, a fianco Teatro Cilea). Per questo evento non saranno disponibili biglietti omaggio e non saranno valide tessere di alcun tipo. Per prenotazioni è disponibile il numero telefonico della Show Net: 0968441888; tutte le informazioni sono anche reperibili al sito web www.ruggeropegna.it.