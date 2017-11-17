Sarà presentata martedì prossimo, 21 novembre, alle ore 17,30 presso l’Urban Center di Reggio Calabria la piattaforma “Io partecipo” un inedito strumento che consente a tutti i cittadini di proporre nuove idee o dare il proprio apporto formulando una proposta rispetto alle iniziative di partecipazione dell’amministrazione comunale. Attraverso la piattaforma è possibile consultare e monitorare le azioni avviate, ma soprattutto interagire per divenire cittadini attivi.

Uno strumento innovativo per la partecipazione civica

La piattaforma, creata su preciso input del sindaco Giuseppe Falcomatà per organizzare in piena regola la partecipazione civica, è uno strumento innovativo che consente a ciascuno di conoscere, mettere in circolo i saperi, partecipare, organizzare e migliorare la qualità della comunicazione e delle decisioni pubbliche.

É una opportunità per dire: io partecipo!

«Integrità, trasparenza e inclusività per una nuova agorà virtuale – dichiara il sindaco Giuseppe Falcomatà – a servizio di chi crede nelle proprie idee, vuole renderle chiare e comprensibili e ha il coraggio di condividerle. Un nuovo passo all’insegna della condivisione tra amministrazione e cittadini che siglano un patto di collaborazione, faticoso, ma insieme».

Come è stata realizzata la piattaforma

La piattaforma responsive, costruita secondo le linee guide Agid, è stata realizzata da personale interno all’amministrazione in collaborazione con l’area sviluppo di Recasi.

Nel corso della serata saranno illustrate le modalità di inserimento delle idee e proposte all’interno della piattaforma e lanciate da parte del sindaco e dai rappresentanti dell’amministrazione le prossime azioni di partecipazione civica riguardanti piani e programmi attivati dall’amministrazione Falcomatà. L’evento di presentazione tra l’altro conclude la sessione autunnale degli incontri partecipativi tenutesi presso l’Urban Center.

Fonte: Ufficio Stampa Città di Reggio Calabria