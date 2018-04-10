Mancano davvero pochi giorni per l’atteso show del comico milanese Teo Teocoli in scena il 20 Aprile al teatro “Francesco Cilea”. L’evento “Tutto Teo”, organizzato dalla NovaStar Italia di Mimmo Porcino, è un viaggio nel cabaret di qualità all’interno del quale Teocoli ripercorre senza sosta i più formidabili monologhi ed aneddoti della sua vita, rievoca le gag più divertenti e porta sul palco le sue più geniali imitazioni: da Adriano Celentano a Felice Caccamo fino ad arrivare a Maurizio Costanzo, Cesare Maldini, Ray Charles e tanti altri.

Chi è Teo Teocoli

Teo Teocoli nasce a Taranto il 25 febbraio 1945 e inizia la sua carriera di cabarettista al noto locale milanese “Derby”, tempio del genere, e fucina negli anni di diversi nomi e volti noti dello spettacolo. Calca il palcoscenico milanese insieme a Cochi e Renato (Cochi Ponzoni, Renato Pozzetto), Enzo Jannacci, Diego Abatantuono e Massimo Boldi ed entra a far parte inoltre del Clan di Adriano Celentano. Milanista doc, irriducibile e sfegatato tifoso rossonero, con la Gialappa’s Band lancia dal 1992 “Mai dire gol”, programma all’interno del quale crea e interpreta esilaranti personaggi come Felice Caccamo, Gianduia Vettorello e Peo Pericoli. Teo Teocoli diventa negli anni, uno degli artisti più rappresentativi della comicità Made in Italy facendosi apprezzare e conoscere dal grande pubblico attraverso tournée teatrali lungo tutta la penisola.

“E’ un evento unico per la città di Reggio Calabria con un Teo Teocoli che, per oltre due ore, si racconterà al pubblico con l’improvvisazione sublime e la gestualità unica da vero showman – afferma il promoter Porcino – I suoi monologhi catapulteranno gli spettatori in quel passato che ha segnato il percorso della televisione e sarà un divertente resoconto di personaggi noti, tutti creati da Teo. Appunti comici presentati in veri e propri pamphlet teatrali, regaleranno ai reggini e non solo, un fuoriclasse della comicità”.

Entusiasta di riabbracciare Reggio Calabria, il noto showman pronto a regalare uno spettacolo esilarante dove sono “garantite risate al 100%”.

Lo show secondo Teocoli tra cabaret e varietà

“Tutto Teo” è giocato su più registri – afferma il comico Teocoli – Lo Show è la sintesi tra cabaret e varietà, con un repertorio di gag, canzoni e storie con perifrasi esilaranti. Due ore di divertimento: i monologhi raccontano un passato che appartiene a tutti, con la riproposizione di immagini e aneddoti della nostra “memoria collettiva”.

Si va verso il sold-out ma sono ancora disponibili i biglietti presso i punti autorizzati e su TicketOne e il botteghino del teatro “Cilea”.