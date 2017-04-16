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Pasquetta 2017, ecco come la trascorreranno i reggini! – VIDEO

Gite fuori porta, grigliate o agriturismo: CityNow ha chiesto ai reggini come passeranno il Lunedì dell'Angelo e le risposte sono nel video

16 Aprile 2017 - 10:25 | di Vincenzo Comi

Immagine per l'articolo sulla Pasquetta 2017 dei reggini

Che fare a Pasquetta? E’ l’interrogativo a cui tutti, in queste ore, staranno pensando. Una domanda d’obbligo che arriva dopo una lunga giornata trascorsa per lo più in famiglia. Gite fuori porta, casa di amici, grigliate interminabili o semplicemente relax tra le mura di casa propria?

A poche ore dal Lunedì dell’Angelo abbiamo posto la fatidica domanda “Che fare a Pasquetta?”.

Gambarie, a casa di amici”, “Niente di interessante…”, “Agriturismo a Santa Barbara”, Grigliata, sperando nel buon tempo!” e ancora “Decideremo il giorno stesso…come sempre!”, “Andremo in treno a Taormina!”.

Queste alcune delle risposte dei reggini catturate dalle telecamere di Citynow.

Una delle mete preferite tuttavia rimane l’agriturismo e le prenotazioni in Calabria non fanno che aumentare.

Che sia una Pasquetta vicino al mare, in collina o in montagna, poco cambia, l’importante, come sottolinea qualche intervistato, è stare in compagnia e divertirsi.

Ecco come trascorreranno i reggini la Pasquetta!

GUARDA IL VIDEO

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