Mare, sport e giochi: passa l’estate in allegria al ‘Funny Club’
Al Funny Club di Reggio aperte le iscrizioni ai corsi estivi per bambini dai 3 ai 14 anni, tra sport, laboratori creativi e giochi acquatici al lido Acquarius
06 Giugno 2018 - 13:21 | di Vincenzo Comi
Un’estate di divertimento e allegria al ‘Funny Club‘ di Reggio Calabria. Aperte le iscrizioni per i corsi estivi dedicati a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Numerose ed interessanti le attività, in partenza dal prossimo 11 giugno.
I bambini, giocando ed interagendo tra di loro, avranno la possibilità di praticare calcio-tennis, ping pong, equitazione, scherma ed altre attività sportive, assieme ad una varietà di laboratori creativi, di musica e teatro.
Dal lunedi al venerdi un programma fitto di impegni, dalle 7.30 alle 13 (o 14 in caso di pranzo), in clima familiare e giocoso i bambini passeranno un’estate di allegria e serenità, complici anche gli immancabili giochi acquatici presso il lido ‘Acquarius’ di Pentimele.
Per info&prenotazioni 392/4055945- 0965/48247.
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