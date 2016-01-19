Passion me_eat, la tavola calda/hamburgheria al centro della città

di Laura Maria Tavella – Un locale dai colori vivaci, per accendere la voglia di gustare un ottimo panino: il tutto al centro della città, in via Crisafi, nelle vicinanze del Tapis Roulant.

Un ambiente dallo stile moderno, ma fatto di particolari originali.

Passion me_eat è una tavola calda, a pranzo, ma si trasforma, al calar del sole e con pochi semplici accorgimenti, in una vera e propria braceria, hamburgheria, rosticceria e birreria artigianale.

Non perdere le offerte di Passion me_eat: ad esempio, l’offerta hamburger a scelta con patate e bibita a soli 5 euro.

Per un aperiparty, per festeggiare i tuoi eventi(feste di compleanno, di laurea..), per un servizio catering o semplicemente per staccare dalla routine quotidiana, a pranzo o a cena, scegli Passion me_eat, il locale giusto per gustare prodotti con materie di prima scelta e ad un ottimo prezzo!

Passion me_eat si trova in via Crisafi n.36 a Reggio Calabria