Il pasticciere Sebastiano Caridi secondo in Italia con la Colomba di Pasqua
Il pasticciere di origini reggine, faentino d'adozione, conquista il secondo posto al concorso dedicato alle colombe pasquali con una ricetta tradizionale
03 Aprile 2017 - 19:20 | di Pasquale Romano
Un altro successo per il pasticciere di origini reggine Sebastiano Caridi. Con un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, Caridi con soddisfazione ha mostrato la Colomba classificatasi al secondo posto all’evento ‘Un amore in primavera’, concorso dedicato alle colombe pasquali. “Si tratta di una colomba tradizionale, vi aspetto per degustarla”, dichiara soddisfatto Caridi, faentino d’adozione.
Classe 1988, sposato, da poco papà, un diploma di specializzazione, chef nella storica pasticceria Fiorentini di Faenza, Sebastiano, orgoglio non solo reggino, ha vinto la a “dolce” competizione 2015 “Il più grande pasticcere”, andata in onda su Rai Due, affermandosi come il miglior pasticcere d’Italia.
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