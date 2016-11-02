Paternoster: ‘Con Agrigento successo di squadra. Adesso vincere in trasferta’

“Vogliamo vincere la prima partita fuori casa”. Suona la carica coach Antonio Paternoster, in vista del prossimo impegno in A2 contro Casale Monferrato, attualmente fanalino di coda del girone Ovest. L’allenatore neroarancio, in collegamento con Radio Antenna Febeaa, durante ‘Break in Sport’, si è soffermato anche sull’ultima partita al PalaCalafiore, dove i neroarancio hanno superato Agrigento con una prova convincente: “E’ stata una vittoria di squadra strameritata che ci dà morale. Tutti i giocatori scesi in campo – ha evidenziato l’allenatore – hanno dato un contributo importante”.

Che partita sarà contro Casale Monferrato? “E’ una buona squadra a cui piace ‘far giocare male’ gli avversari, una squadra di sistema che – ha commentato Paternoster – punta ad avere il controllo del match. Hanno perso queste prime cinque gare, subendo dei break nel finale. Sicuramente loro domenica avranno più pressione, giocando la classica gara del ‘dentro o fuori’ e, quindi, ci aspetta una partita difficilissima. Loro – ha aggiunto il coach neroarancio – proveranno ad essere intensi dall’inizio alla fine. Sarà un banco di prova importante per noi. Vincere a Casale Monferrato ci darebbe convinzione nei nostri mezzi e ci darebbe entusiasmo per la prossima gara casalinga”.

Fonte: www.violareggiocalabria.it

Foto articolo di Fortunato Serranò