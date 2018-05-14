CityNow.it torna con un’altra delle sue ‘Piacevoli Chiacchierate’. Proseguono le interviste del nostro magazine, che vedono protagonisti ospiti di rilievo del nostro territorio.

Nella mattinata di oggi, Michele Favano, della famiglia di CityNow ha incontrato per voi Patrizia Sorrentino, icona reggina dell’abbigliamento. Un volto femminile che ha fatto della moda la sua missione: “Io e la mia famiglia ci occupiamo di questo settore da generazioni. È stata mia nonna la prima e poi noi abbiamo seguito le sue orme”.

Una passione di famiglia, dalla nonna a Patrizia

Non solo un’attività di famiglia, ma anche una passione, una predisposizione naturale, quella che spinge Patrizia verso il settore della moda. “Mi sono laureata in economia aziendale alla Bocconi, perciò quasi nulla a che vedere con quello che faccio ora. Delle esigenze personali mi hanno riportato a Reggio e da quel momento in poi mi sono dedicata all’abbigliamento”.

Una sorta di ritorno alle origini che non è sempre semplice. “Lavorare qui è sempre un’ottima gavetta, si vocifera che chi si forgia qui è sempre un po’ più bravo. Questa è una piazza che a molti può risultare per certi versi più semplice, ma più complicata sotto molti altri punti di vista”.

Nasce 2milami, il brand di tre colleghe universitarie

Ad un certo punto però, Patrizia Sorrentino, quasi per un caso fortuito, capisce che oltre a dedicarsi agli altri, vuole concentrarsi su se stessa. Nasce così “2milami” il nuovo brand che porta le firme di tre colleghe universitarie che si sono ritrovate dopo alcuni anni ed insieme hanno deciso di creare qualcosa di unico e speciale.

“Era arrivato il momento di proporre al pubblico qualcosa di nuovo – afferma la Sorrentino ai microfoni di CityNow – 2milami è il racconto della nostra storia. La scommessa è quella di farci conoscere a livello nazionale”.

Il nuovo brand dal DNA reggino è stato presentato durante l’International Fashion Week che si è tenuta proprio in questi giorni a Reggio Calabria ed ha già ricevuto il 1° riconoscimento.

2milami vuole essere la risposta alle esigenze delle donne in carriera che per il lavoro devono seguire un particolare dress code, senza però rinunciare alla vita sociale e ad un tocco glamour.

A breve sulla nostra pagina facebook l’intervista video integrale, per scoprire tutte le novità del nuovo brand di Patrizia Sorrentino.