Il pecorino calabrese del Monte Poro verso il marchio Dop

Il formaggio pecorino del Monte Poro si avvia verso il riconoscimento del marchio Dop. È infatti in fase conclusiva l’iter promosso dalla Camera di Commercio e dal consorzio di produttori per la certificazione di qualità. “Ancora una volta la Camera di Commercio di Vibo Valentia – si legge in un comunicato stampa dell’ente camerale – punta sulle certificazioni di qualità per promuovere imprese, risorse ed economia del territorio. L’ente, infatti, nell’ambito delle attività dedicate alla promozione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche locali, ha supportato il Consorzio di produttori del Pecorino del Monte Poro nella richiesta di riconoscimento della DOP- Denominazione di Origine Protetta, ai sensi del regolamento Ue 1151/2012. Con l’ottenimento della Dop – spiega il comunicato- si potrà finalmente tutelare e valorizzare uno dei prodotti più tipici e tradizionali del vibonese e, al contempo, sostenere l’economia di quelle aree alle pendici del Monte Poro che storicamente sono dedite ad attività di allevamento ovino ed alla trasformazione del formaggio”.

Come è stato avviato l’iter per la Dop

L’iter per il riconoscimento è stato avviato con la realizzazione di indagini sul territorio, ricerche storico-documentali ed il coinvolgimento diretto degli operatori della filiera, “fasi attraverso le quali – sottolinea la Camera di Commercio – è stata messa a punto la documentazione prevista (disciplinare di produzione, relazione storica, relazione tecnica e socio-economica, bibliografia) che, già nell’ottobre scorso, è stata ufficialmente consegnata alla Regione Calabria e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per le attività di competenza, secondo quanto stabilito dal DM 14 ottobre 2013. Dopo il parere positivo della Regione Calabria, si attende quello del Ministero Politiche Agricole e, successivamente, della Commissione Europea di Bruxelles per la conclusione della procedura”.