Rapina in gioielleria a Pellaro, tre arresti: bottino da circa 23 mila euro

Tre uomini sono stati arrestato con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Uno è in carcere, due ai domiciliari

Con l’accusa di rapina aggravata in concorso, commessa ai danni di una gioielleria di Pellaro (Reggio Calabria) lo scorso 26 febbraio, tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri: uno è stato trasferito in carcere, gli altri due sono a domiciliari.

Il bottino della rapina

I militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica guidata da Giuseppe Borrelli. In una nota firmata dallo stesso Borrelli è ricordato che il bottino della rapina, fatta sotto la minaccia delle armi, fu di numerosi monili in oro, per un valore complessivo di circa 23 mila euro.