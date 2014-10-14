Penelope Cruz eletta la donna più sexy del mondo dal magazine Esquire

di M.Carmela Di Marte – Anche quest’anno il megazine Esquire ha proclamato la donna più bella del mondo. Ed ecco che dopo Angeline Jolie, Rihanna, Charlize Teheron, adesso il podio e’ per l’attrice spagnola Penelope Cruz e insieme a lei anche dive come Scarlette Johansonn e Mila Kunis. L’attrice lanciata da Pedro Almodovar, spostata dal 2010 con Javier Bardem e che a quarant’anni appena compiuti mostra ancora intatta la sua sensualità aggressiva, e’ stata proclamata dal magazine Esquire la donna più sexy del mondo. Una donna che è al contempo moglie e madre, che si destreggia tra famiglia e set cinematografici, nonché unica attrice spagnola ad aver vinto un Oscar con il film “Vicky Christina Barcelona” e recentemente impegnata come regista del marchio di intimo Agent Provocateur. Penelope Cruz continua ad incantare con la sua bellezza mediterranea e il suo carisma, tale da renderla una delle donne più belle e passionali del mondo.