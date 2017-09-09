Il “Centro Studio Danza”, diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi comunica, con orgoglio, la presenza della grande Maestra Penelope Jane Whiting, nel giorno di lunedì 11 settembre, a partire dalle ore 16, presso la sede sita in via Sbarre C.li 536.

La celebre insegnante internazionale terrà una lezione dimostrativa di danza classica, livello professionale, e sarà presente nel corso dell’anno per la supervisione dei programmi degli esami di danza classica “Metodo Cecchetti”, che si terranno in primavera, esclusivamente presso il “Centro Studio Danza.

Il metodo Cecchetti

Ricordiamo, infatti che il “METODO CECCHETTI” è un metodo “scientifico” di danza classica, elaborato dal grande Maestro Enrico Cecchetti, denominato “Il MAESTRO DEI MAESTRI” e codificato a Londra nel pieno della sua carriera artistica.

Il metodo di danza classica “CECCHETTI” si basa sui principi tecnici ed estetici che sviluppano nel danzatore fluidità, ampiezza ed armonia di movimento, purezza di linea, forza, stabilità, coordinazione e velocità. Offre un sistema di apprendimento completo e ben strutturato, con grande cura e attenzione per il lavoro dei piccoli danzatori e insegnanti del futuro.

Solo i docenti qualificati possono usare il “METODO CECCHETTI” della “Cecchetti Society” ISTD e possono far accedere i loro alunni agli esami e la prof.ssa Gabriella Cutrupi è l’unica referente certificata per la Calabria e la Sicilia.

Ancora una volta, quindi, la prof.ssa Gabriella Cutrupi ci regala la dimostrazione di essere una vera artista competente e professionista, creando collaborazioni con artisti del calibro internazionale offrendo, così, ai suoi allievi grandi opportunità di perfezionamento artistico.

Chi è la maestra Penelope Jane Whiting

Ricordiamo infatti, per chi, magari, non è del settore, chi è la grande Maestra Penelope Jane Whiting:

Nata a Londra e diplomata alla scuola professionistica Urdang Academy of Ballet and Performing Arts, Covent Garden nel corso di “Performance Teacher Training” – Diploma UABPA.

In seguito Laureata in Balletto e soggetti relativi B.Phil (Hons), in più ha conseguito il:

Diploma di Insegnamento Royal Academy of Dancing

Diploma FISTD, Metodo Cecchetti (piu Livello Advanced come ballerina)

Diploma AISTD, Sezione Danza Moderna (piu Livello Advanced come ballerina)

PDB Professor de Baile Espanole (plus Advanced TAE come ballerina)

ISTD e BBO Livello Avanzato- Tap come ballerina.

Società di Balletto Stile Russo Advanced come ballerina

A Level Dance (Grado A)

ABT-American Ballet Theatre livello pre-primary – a livello 3

ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO COREOGRAFIA SPETTACOLO

Invitata ad insegnare e/o ballare in:

Inghilterra, Italia, Turchia, Cipro, Monaco Germania, Bruxelles

scuola estiva di Yorkshire, Dance College of Cornwall – Falmouth – , St Ives e St Austell (UK), Reggio Calabria, scuola estiva internazionale R.A.D, Fondo, scuola estiva internazionale di Cecchetti a Civitanova Marche, Forlì e Pietrasanta dalla Associazione Nazionale Coreutica Enrico Cecchetti.

Assistente coreografa per Pergine Spettacolo Aperto, con tour del nord Italia, Spagna e Portogallo per 3 anni

Ha coreografato danza moderna per competizioni in U.K.

Insegna danza classica, tip tap e danza spagnolo al Capitol School of Dance Cornovaglia e Danza classica per il corso professionale di Jason Thomas School in Truro, Cornovaglia.

Ha insegnato in stages a Firenze, Battepaglia, Reggio Calabria, Cosenza, Velletri, Parma, Forli, Pietrasanta, Bologna, Vasto, Roma, Acilia, Campobasso, Isernia, Lanciano, Orbatello, Capri, Pergine e Mezzo lombardo (TN), Livorno, Roma.

Supervisor per il programma CBTS per futuri insegnanti del Royal Academy of Dance.

Ha insegnato come Insegnante Ospite per RAD Majors, inclusa la parte ragazzi, e per open classes e per Danza Spagnola alla scuola professionisti “BALLET WEST” in Scozia.

Ha insegnato come Insegnante Ospite per le celebrazioni del 75° anniversario della Royal Academy of Dancing, a Roma, nel 1995.

Ha ballato per un programma prodotto dalla T.V. via satellite ORBIT e vari canali in Bruxelles e Turchia.

Ha insegnato in workshops per L’Agenzia per la Danza della Cornovaglia, tenendo lezioni di danza moderna.

Ha insegnato Danza Spagnola e Classica per l’Art Development Agency in Cornovaglia in vari corsi/Stages.

Ha insegnato balletto Classico per il Cornwall Youth Dance Company.

Ha ballato come solista di spagnolo, Tap e Moderno presso varie scuole Inglesi, Italiane e Turche dando dimostrazioni pratiche e teoriche.

Ha coreografato gli spettacoli del Teatro Inglese di Ostia (Roma).

Gli allievi diventati professionisti

Ex alunne sono oggi professioniste con Northern Ballet Theatre, UK, Royal Winnapeg Ballet Canada, compagnia nazionale del portogallo e della Slovacchia, altri ballano in varie produzioni West End di Londra, crociere e spettacoli (Fame e Priscilla) e film e televisione in Italia. Un allievo (Adriano Bettinelli) è stato finalista del programma Amici. Un altro è ballerino professionista a Amici (Simone Nolasco). Altri allievi sono stati vincitore di varie concorso anche a Vignale e Torino/ scuola estiva RAD e di Pavlova di Ancec.