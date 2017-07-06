Pensando Meridiano su nomina Consuelo Nava assessore Palmi

L’associazione Pensando Meridiano rivolge gli auguri più affettuosi alla Professoressa Consuelo Nava, nostra mentore e co-fondatrice, per la sua nomina ad Assessore alla Programmazione e Sviluppo Sostenibile del Territorio per competenze e deleghe in materia di Politiche Comunitarie e bandi competitivi, Pianificazione, Urbanistica, Agenda Urbana e Assetto del territorio, Paesaggio, Ambiente, Rifiuti, Beni confiscati, Attività produttive e Innovazione, entrando a far parte così della nuova giunta del Comune di Palmi presieduta dal neosindaco Giuseppe Ranuccio.

Crediamo che questa nomina rappresenti una grande speranza di cambiamento e di sviluppo per un territorio come quello palmese, uno dei più importanti e più strategici nella Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il ruolo che la professoressa è chiamata a ricoprire con il suo assessorato riconosce le sue competenze riconosciute a livello locale, nazionale ed internazionale sia come professionista che come ricercatrice universitaria, ma è anche frutto di un impegno “permanente” e costante sul territorio, a stretto contatto con le comunità e soprattutto con i giovani calabresi e siciliani di Pensando Meridiano, i quali hanno la fortuna di condividere con lei pensiero e azione quotidianamente, coscienti di un percorso di altissimo valore e significato.

Un grande in bocca al lupo alla prof.ssa Nava e a tutta la nuova giunta del Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio. Per tutti noi, oggi, (ndr 4 luglio) è una giornata che già sa di un buon futuro per la città metropolitana e per tutta la Calabria.