Storica gelateria di Reggio Calabria e punto di riferimento per tutti coloro che vogliono gustare un prodotto totalmente artigianale e di alta qualità, questo e molto altro è la Cremeria Sottozero.

Con più di 50 gusti di gelato e 8 gusti Vegan, il noto locale situato sul km più bello d’Italia si impone sul palcoscenico dell’arte culinaria reggina come un vero e proprio trend. Chi non conosce Sottozero? E chi di tanto in tanto non desidera ardentemente gustare una delle sue numerose prelibatezze?

Tradizione che va al passo con l’innovazione, questo il fattore X dell’azienda conosciuta ormai a livello nazionale. Che Sottozero non sia solamente gelato è ormai noto a tutti, frequentatori assidui e non. Però la punta di diamante rimane sempre lui, il fedele compagno delle nostre estati e perché no, anche dei nostri inverni. É infatti risaputo che per trovare un buon gelato a Reggio Calabria non è necessario aspettare la bella stagione.

Il maestro gelatiere Enzo Pennestrì

Al timone di questa bellissima realtà reggina vi è il Maestro gelatiere Enzo Pennestrì, che prende le veci del padre nel 1990, acquisendo giorno per giorno piccole e grandi nozioni che oggi gli permettono di dar vita ad uno dei gelati più buoni d’Italia.

Ma perché il gelato di Sottozero è così buono? Tutti ce lo siamo sempre chiesti. Il segreto sta nella freschezza degli ingredienti scelti per produrre il “Principe” della Cremeria. Solo materie prime naturali estranee ad OGM, grassi idrogenati, additivi, coloranti e miscele preconfezionate e/o surgelate per ottenere il vostro dolce preferito.

Dal 1974 solo prodotti stagionali

Dal 1974, anno di nascita della storica gelateria reggina, Sottozero non smette di mettere al primo posto la soddisfazione del cliente e per questo motivo utilizza solamente prodotti stagionali. Se talvolta non troverete questo gusto o quell’altro, probabilmente è perché l’ingrediente madre di quel determinato prodotto risulta fuori stagione.

Pur non essendo onnipresenti i gusti della Cremeria Sottozero sono davvero numerosi e in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.