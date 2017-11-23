Il panettone artigianale con il peperoncino tondo calabrese: nuove ricette e una versione senza glutine per il Natale, ideate da Paladino e Montalto

Tradizione e innovazione si legano ancora una volta con i Pepper One, i panettoni artigianali dal cuore piccante.

Protagonista di queste delizie dolciarie il nostro caro e saporito peperoncino tondo calabrese.

Una rielaborazione in chiave moderna di quello che è uno dei dolci tradizionali che portiamo sulla tavola natalizia da generazioni.

Come nasce l’idea di un panettone piccante

L’idea di coniugare il classico sapore dolce del panettone con quello piccante dei peperoncini è nata dalla collaborazione del Gastronomo Giuseppe Salvatore Paladino e del Pastry Chef Antonio Montalto, originari di Amendolara, piccolo paese del cosentino.

I due talenti calabresi questo Natale hanno deciso di continuare a stupire e prendere per la gola i più golosi con altre grandi novità: un panettone classico con canditi di Tondo Calabrese e pepite di cioccolato fondente, un panettone glassato alla Mandorla di Amendolara, Fichi Dottato calabresi dell’azienda Colavolpe, e polvere di Peperoncino varietà Paladino e il GlutenFree.

La Focaccia del maestro pasticciere Claudio Gatti

Prosegue quindi la collaborazione con il Maestro Pasticciere Claudio Gatti, che nella sua Pasticceria Tabiano di Tabiano Terme firma la “Focaccia” marchiata Pepper-One® che lo scorso anno ha riscosso un grandissimo successo sia nel periodo di Natale che a Pasqua, nel formato colomba, mettendo assieme Jalapeño canditi, gocce di cioccolato fondente e la classica bagna all’arancia.

Paladino svela qualche dettaglio in più di questo progetto che cresce di anno in anno:

“Dobbiamo tanto alla Calabria, la nostra regione, e quest’anno abbiamo deciso di omaggiarla. L’idea di abbinare in modo corretto ed estroso cibo e peperoncino deriva dalla mia passione per la gastronomia e la cultura territoriale. Antonio Montalto, amico e collega da ormai più di vent’anni, ha sviluppato una tecnica di canditura molto particolare che viene realizzata manualmente in ogni sua fase e, insieme a lui, nel 2015 ho dato vita a Pepper-One. Dopo un lavoro di ricerca dell’equilibrio gustativo, abbiamo trovato la giusta combinazione capace di conquistare tutti i palati, sia quelli amanti del piccante che quelli meno”.

Fonte: Peperoncinodicalabria.it