Per il 6° Anniversario del Porto Bolaro Shopping Center arrivano i Los Locos

Domenica 22 febbraio c’è un appuntamento da non perdere di vista, quello con il 6° Anniversario del Porto Bolaro Shopping Center.

Per l’occasione saranno ospiti uno dei più noti gruppi italiani di musica latino-americana: i Los Locos.

Da 20 anni Los Locos è sinonimo di musica latina in Italia e nel mondo, e ancor di più è sinonimo di “tormentone” da ballare. Nella loro carriera hanno collezionato due dischi di platino, nel 1995 con l’album che raccoglieva tracce evergreen come El Menaito, El Tiburon e La Macarena, e nel 2007 con l’album El Tic Tic Tac.Se la Macarena è stato il singolo che ha definitivamente consacrato i Los Locos come uno dei gruppi più noti e richiesti non solo nelle piazze italiane, ma anche in molti programmi televisivi, nel 1998 con Ai Ai Ai, sigla storica del noto sceneggiato televisivo in onda su RaiUno “Un medico in famiglia”, i Los Locos vengono riconosciuti come gli unici artisti italiani del genere latino americano.

Protagonista del pomeriggio sarà anche il pubblico che, travolto dal ritmo latino del duo veneto avrà modo di trascorrere qualche ora in piena spensieratezza. La giornata si concluderà con il tradizionale taglio della maxi torta di compleanno, che verrà offerta a tutti i clienti.