Per un sorriso in più ai bambini bisognosi – FOTO

Ultimo appuntamento della Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, il più antico Ordine Cavalleresco della storia e della Cristianità, con il progetto solidale “…..per un sorriso in più ai bambini bisognosi”, iniziativa dedicata ai bambini meno fortunati, concepita in occasione dell’avvicinarsi dell’Epifania, per loro festa più attesa e importante dell’anno.

L’iniziativa voluta dal Delegato

Tale evento è stato fortemente voluto dal Delegato, Nobile Gianpietro Sanseverino dei Baroni di Marcellinara, il quale ha sempre sostenuto che la solidarietà verso i bambini è un valore importantissimo e va intesa come “Disponibilità a stare vicini con sensibilità e generosità a chi è meno fortunato dei nostri figli e nipoti.

Essa educa i bambini all’amore, al rispetto degli altri, al dono”. Il progetto fa parte della terza “tranche” di aiuti umanitari, da distribuire alle famiglie disagiate della regione, prevista per questo periodo natalizio e resa possibile, lo ricordiamo ancora una volta, grazie al grande gesto meritorio messo in atto dalla Esselunga S.p.A., una delle principali catene italiane operante nel settore della grande distribuzione organizzata: la donazione dell’intero carico di un tir di generi di prima necessità.

L’ultimo appuntamento con Camminiamo Insieme

Questo terzo e ultimo appuntamento con i bambini, partito, ricordiamo, il 27 dicembre dalla città di Polistena (RC), ha questa volta interessato l’Associazione “Camminiamo Insieme” di Palmi (RC), la quale, nell’ambito delle sue molteplici attività sociali, si prefigge lo scopo di assistere, nelle forme più varie, i minori bisognosi di tutte le nazionalità, orfani o abbandonati dalle famiglie, in condizione di disagio sociale o di salute cagionevole, anche attraverso la raccolta di viveri, vestiario o altro materiale di prima necessità utili al sostentamento.

L’atto della donazione, nello specifico giocattoli per tutte le fasce d’età, è stato inserito nell’ambito di una manifestazione, organizzata dalla stessa

Associazione proprio nel giorno dell’Epifania. Tale manifestazione ha previsto anche l’intrattenimento di bambini, accompagnatori e ospiti attraverso spettacoli di musica e giochi nonchè l’offerta di una gustosissima apericena a buffet da parte del Resort “Le Dune Blu” di San Ferdinando (RC), struttura che ha ospitato la manifestazione e la cui direttrice, Isabella Tavella, ha sempre manifestato grande sensibilità per gli eventi solidali.

A rappresentare la Delegazione Calabria i Cavalieri di Merito Pasqualino Guerrisi e Rocco Gatto nonchè i Benemeriti Antonino Guerrisi, Rocco Speranza e Gianluca Sardina . Nel momento della donazione, davanti al numeroso pubblico presente, sono stati esternati i ringraziamenti alla Delegazione da parte del noto Showman reggino Tonino Massara, intrattenitore della serata, e della Presidente dell’Associazione “Camminiamo Insieme”, Avv. Maria Calogero.