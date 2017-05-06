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Performance pittorica ‘100 anni in 100 minuti’

Un'opera dipinta dal vivo in 100 minuti, visibile anche dall'esterno del negozio, nel segno del Centenario del Giro d'Italia

06 Maggio 2017 - 12:08 | di Domenico Suraci

Performance pittorica dell'artista Alessandro Allegra al Riflessi Store di Reggio Calabria

In occasione dell’iniziativa “Vetrine in Rosa” organizzata dalla città di Reggio Calabria per l’arrivo del Giro d’Italia del Centenario, Azzarà al Corso Mobili ospiterà la performance pittorica “100 anni in 100 minuti” dell’artista Alessandro Allegra.

L’evento si terrà presso il Riflessi Store di Reggio Calabria giorno 6 maggio 2017 dalle ore 18:00 alle ore 19:40.

L’artista Allegra realizzerà un’opera pittorica in 100 minuti avente come tema il Centenario del Giro d’Italia. La performance avverrà all’interno del Riflessi Store e sarà visibile anche dall’esterno in modo che gli interessati possano seguire le varie fasi della realizzazione dell’opera.

Con tale evento Azzarà al Corso Mobili continua la valorizzazione e la promozione di giovani artisti emergenti offrendogli la possibilità di crescita artistica e professionale all’interno dell’ambito cittadino.

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