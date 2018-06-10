Dalla pizza al pesce: il locale reggino accoglie l'estate con un nuovo menù e la frittura al metro terra e mare

La tradizione dice pizza, ma l’Hostaria dei Campi ha ampliato la propria proposta e proponendo ai suoi avventori anche il menù di pesce.

Così il noto locale reggino dà il benvenuto alla bella stagione con il nuovo menù a base di pesce. Piatti semplici e gustosi che porteranno il mare in tavola. Novità di giugno all’Hostaria dei Campi è

la frittura al metro terra&mare, da gustare con i tuoi amici!

L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766