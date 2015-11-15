PGS Calabria, al via i campionati della categoria ‘Libera’

Boom di iscritti ai campionati delle Polisportive Giovanili Salesiane: 21 squadre per la pallavolo mista e tante altre per volley e calcio a cinque

Hanno preso il via in questi giorni in Calabria i campionati della categoria Libera di calcio a cinque e volley promossi dalle Polisportive Giovanili Salesiane. Ed a giudicare dalle società partecipanti, si tratta di un vero e proprio boom in termini di numeri: 21 squadre per il campionato di pallavolo mista, 5 per il volley femminile, 8 per il calcio a cinque maschile e 10 per il pentacalcio femminile.

«Abbiamo fatto un gran balzo in avanti rispetto alle passate stagioni – spiega il direttore tecnico delle PGS Calabria, Luigi Corio – soprattutto nel settore della pallavolo mista. Basti pensare che nel campionato provinciale di Reggio Calabria, viste le tante adesioni, abbiamo dovuto dividere le squadre in due distinti gironi». Un’attività in costante crescita, dunque, che vedrà nei prossimi giorni ai nastri di partenza anche le formazioni impegnate nelle altre categorie, dalla Propaganda fino all’Under 21. Per i calendari, i risultati e le classifiche, basta collegarsi al sito www.pgscalabria.it e cliccare sul link “campionati” del menu “le attività”. Nel frattempo, hanno preso il via anche le attività del settore giovanile.

Domenica scorsa, l’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria ha ospitato la prima Festa Regionale della stagione riservata alle categorie Micro e Mini di calcio a cinque e volley. Un’intera giornata all’insegna di uno sport sano e pulito, che ha registrato la presenza di nove società: Aurora di Gallico, Auxilium di Soverato, Bova Marina, Edelweiss di Petrizzi, Fulgor di Rosarno, Locride di Locri, OraDonBosco di Reggio Modena, S. Maria di Salice e Universal di Villa San Giovanni.

Oltre alle gare ed ai giochi previsti da calendario, non sono mancate occasioni di divertimento e socializzazione per i bambini e le famiglie presenti, dallo zucchero filato, al trucca bimbi, dai gonfiabili fino allo spettacolo musicale di bolle di sapone. La Festa Regionale si è conclusa con la celebrazione eucaristica presieduta da don Jean Louis Tambinirina, direttore dell’Ufficio “Turismo, Sport e Tempo Libero” dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova.