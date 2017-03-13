Philippe Rouge presenta i nuovi modelli di occhiali

Il nuovo mood electric di Philippe Rouge per il 2017: due modelli unisex, Tom e Hugo, tra design industrial, colori accesi e ispirazione ai neon dei club newyorkesi

Con Philippe Rouge il “fashion/design” made in Italy si rispecchia nell’eyewear.

Per il 2017 Philippe Rouge ha deciso di scindere le collezioni uomo e donna in un’unica “electric”. Il nuovo mood, ispirato ai club newyorkesi con le loro brillanti insegne al neon, è enfatizzato dall’utilizzo di colori accesi che danno carattere alle montature ispirate a modelli storici, ma customizzati in chiave moderna.

Tom e Hugo, i due modelli unisex del 2017

Le due anticipazioni per il 2017, presentati in anteprima alla scorsa edizione del White Fashion Show di Milano, sono i due modelli unisex, Tom e Hugo. Ideati entrambi dallo studio di design RClab, sono pensati per chi desidera anticipare le mode e guardare il mondo in “technicolor”. #whendesignmeetsfashion

Tom:

L’intramontabile “modello pilota” è stato rivisitato da Philippe Rouge in una forma più tecnica e dalle linee più definite. La montatura, dal design industrial, è impreziosita da viti a vista e dall’utilizzo di toni che ricordano i metalli, sia in versione satinata che opaca. Disponibile sia in versione da sole che da vista, Tom può essere personalizzato con lenti da sole, studiate per proteggere al meglio gli occhi, dalle tinte sgargianti e accese.

Hugo:

Un gioco di colori e materiali pregiati per Hugo che rivisita il classico modello Panto in una versione sfaccettata con ponte in metallo avvitato e lenti che spaziano dall’arancione vivo al rosso fuoco, dal verde brillante ai toni del viola. Disponibile sia nella versione da sole che da vista, Hugo è ideale per donare carattere all’outfit e trasformare un classico degli occhiali in qualcosa di contemporaneo ed estremamente di tendenza.

La gamma delle collezioni Philippe Rouge

Le collezioni Philippe Rouge comprendono un’ampia gamma di versioni di occhiali da sole.