Photo Contest Scilla 2016: regolamento e modalità di partecipazione

Il contest fotografico PHOTO CONTEST SCILLA 2016 – Racconti fotografici della perla dello Stretto è stato organizzato con lo scopo di promuovere e diffondere immagini che rappresentino Scilla e le sue bellezze.

1. ORGANIZZATORE

L’organizzatore del concorso fotografico a premi è la pagina Scilla – Calabria

2. OGGETTO DEL CONCORSO

L’organizzatore bandisce il concorso ai fini di promuovere e diffondere immagini che rappresentino Scilla e le sue bellezze .

Il soggetto della fotografia riguarda Scilla. La fotografia può essere nuova, scattata ai fini del concorso, oppure di vecchia data, proveniente dall’archivio personale. La fotografia deve essere scattata dal partecipante in persona e la proprietà d’autore non può essere di terzi.

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

I partecipanti al concorso potranno inviare un’immagine di Scilla che ne rappresenti le bellezze anche in forma astratta o tramite l’uso della propria immagine associata a elementi caratteristici del territorio.

Le immagini possono rappresentare paesaggi, dettagli, scorci, persone e qualsiasi elemento che racconti o rappresenti Scilla e le sue bellezze.

Nelle fotografie presentate per il concorso non potranno essere raffigurati minori salvo non venga allegata alla foto una liberatoria debitamente compilata e firmata dai genitori con copia di un documento di riconoscimento di almeno uno dei genitori.

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Le fotografie potranno essere inviate via mail all’indirizzo scillacalabria@gmail.com dal 19/11/2016 al 30/11/2016. Ogni partecipante può partecipare al concorso presentando un massimo di 1 fotografia originale.

I partecipanti al concorso dovranno indicare nella mail:

– Nome della foto

– Nome e cognome corrispondente al profilo facebook dell’autore.

– Numero di telefono (opzionale)

– Luogo e data in cui è stata scattata la foto (opzionale)

Tra tutte le fotografie pervenute entro la data stabilita lo staff della pagina selezionerà le foto che verranno pubblicate, in ordine casuale, su un album della pagina denominato “Scilla Photo Contest 2016”. La selezione da parte dello staff sarà insindacabile, verranno pubblicate tutte le foto che saranno ritenute conformi all’oggetto del contest.

5. VOTAZIONE E DEFINIZIONE DEI VINCITORI

La votazione si svolgerà direttamente sulla pagina tra il 3/12/2016 e il 20/12/2016

Gli utenti potranno votare una o più foto scelte tra quelle presenti sull’album mettendo un “mi piace” direttamente sull’immagine. Verranno considerati validi esclusivamente i like messi direttamente sull’album della pagina.

Vinceranno le 3 immagini che alla mezzanotte del 20/12/2016 avranno raggiunto il maggior numero di “mi piace”. Nel caso due o più fotografie dovessero raggiungere lo stesso numero di “mi piace” alla scadenze della votazione sarà lo staff della pagina a votare la più meritevole.

Premio Speciale: tra le foto inviate ne verrà premiata una con il premio speciale dello staff della pagina Scilla – Calabria

6.PREMI

Gli autori delle fotografie vincenti verranno premiati con quanto offerto dagli sponsor del contest. I premi del contest sono i seguenti:

Premi del concorso

1° posto: Una notte per 2 presso Hotel Scilla*

2° posto: 1 Maglietta Cultee Scelta tra quelle presenti sul sito cultee.it

3° posto: Buono per 10 arancini offerti da Pizza Scilla

– Premio speciale della Giuria: cena per 2 presso l’ Hotel Ristorante Palazzo Krataiis

*il 1° premio è valido fino al 30 maggio 2017, escluso giorni festivi.

Le foto vincitrici verranno proclamate direttamente sulla pagina Scilla – Calabria. I vincitori saranno informati sull’esito della selezione anche mediante e-mail all’indirizzo con il quale è stata inviata la foto. In alternativa verranno contattati telefonicamente.

I premi non sono convertibili in denaro e non sono cedibili a terzi.

7. CONDIZIONI DI PREMIAZIONE

L’organizzatore si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora:

– vi siano dubbi sui diritti d’autore della fotografia;

– il partecipante non adempie alle condizioni richieste per partecipare al concorso a premi;

– il partecipante non provvede alla conferma di accettazione del premio entro 10 gg dall’assegnazione. In tal caso il premio verrà assegnato alla foto foto più votata per scorrimento.

I premi sono garantiti dall’organizzatore del concorso a premi.

Partecipanti, durata e proclamazione del vincitore

8. PARTECIPANTI AL CONCORSO A PREMI

Possono partecipare al concorso persone fisiche che dispongono di un profilo Facebook.

9. DURATA DEL CONCORSO

Il concorso si svolge dal 20/ 11/ 2016 al 20/ 12/ 2016.

La prima fase del concorso si svolge dal 20/11/ 2016 al 30/ 11/ 2016.

La selezione delle fotografie che passeranno alla seconda fase si terrà l’ 1/ 12/ 2016.

La votazione ovvero la seconda fase del concorso si svolgerà dal 3 / 12 / 2016 al 20/ 12/ 2016. La proclamazione del vincitore del concorso avverrà il 23/ 12/ 2016.

10. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE

Al termine del concorso verranno pubblicate le 3 immagini vincitrici sulla pagina Scilla – Calabria

La commissione

11. COMMISSIONE

Lo staff che avrà il compito di selezionare le fotografie che passeranno alla seconda fase del concorso sarà composta dagli amministratori della pagina.

12. LIMITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Non possono partecipare al concorso fotografi professionisti o i membri dello staff della pagina.

13. REGOLAMENTO VINCOLANTE

Il regolamento è vincolante per l’organizzatore e le altre persone legate in qualsiasi modo al concorso a premi e responsabili della consegna del premio. Il regolamento è inoltre vincolante per i partecipanti che con la partecipazione al concorso a premi accettano il presente regolamento e si impegnano a rispettarlo.

L’organizzatore del concorso fotografico non risponde degli eventuali errori riguardanti la consegna delle fotografie (non funzionamento del portale Facebook o del collegamento internet, mancato caricamento delle fotografie, tardiva visualizzazione della pubblicazione, errori tecnici ed informatici …).

Il concorrente che partecipa al concorso presentando una fotografia garantisce all’organizzatore di essere titolare di tutti i diritti materiali e d’autore della fotografia e li cede pienamente all’organizzatore del concorso a premi.

Il vincitore fornisce all’organizzatore del concorso a premi il consenso irrevocabile alla pubblicazione, esposizione, stampa e distribuzione della fotografia su tutti i media (stampa, internet, profilo Facebook, …).

L’organizzazione si riserva l’uso delle foto esclusivamente a scopi divulgativi e culturali e garantisce che MAI le foto inviate verranno utilizzate a fini commerciali o a scopo di lucro.

In ogni caso verranno sempre riconoscuti all’autore i diritti sulle immagini presentate per la partecipazione al contest.

14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti dall’organizzatore verranno tutelati e utilizzati in conformità alla legge ed esclusivamente ai fini per i quali sono stati raccolti. La protezione dei dati personali è garantita dalla Legge sulla protezione dei dati personali n. 675 del 1996.

Sono autorizzati al trattamento dei dati personali gli organizzatori e i responsabili della consegna dei premi.