L'artista Alfredo Auspici racconta il brano 'Sei tu' e la passione per la Reggina nell'intervista di Piacevoli Chiacchierate di CityNow

“Ho visto Iacoboni volare…”, un viaggio lungo una vita. L’artista Alfredo Auspici nel corso della sua avventura professionale ha sempre ritagliato uno spazio speciale dedicato alla Reggina, da sempre e per sempre passione inestirpabile. Il colore amaranto come sfumatura d’amore, sentimento che ha molteplici direzioni.

Ospite delle ‘Piacevoli Chiacchierate’ di Citynow (CLICCA QUI per vedere l’intera intervista) Auspici è partito dall’ultima creazione, il brano ‘Sei tu’, per ripercorrere le tappe principali di vita, dentro e fuori l’amore per la Reggina: “Intanto ringrazio Lenzo Malafarina che mi ha aiutato nella produzione del brano e dell’intero Ep (dal titolo ‘Aeroplani di carta’, già disponibile su Itunes e Spotify, ndr) collaboriamo da tanti anni e il suo supporto è stato prezioso. ‘Sei tu’ racconta dell’amore per la Reggina ma non solo. Il grande affetto verso i colori amaranto è in un certo senso ‘pretesto’ per parlare in generale di sentimenti a me cari”.

Diversi gli ex amaranto illustri presenti nel video di ‘Sei tu’, da Iacoboni (“il mio primo ricordo allo stadio, quell’uomo vestito di nero che volava tra i pali” ricorda Auspici) passando per Cozza, Amoruso, Giacchetta ed altri. “Hanno detto subito sì, partecipando con entusiasmo. La scelta di pubblicarlo alla mezzanotte dell’8 febbraio? E’ legato alla scomparsa di mia madre, avvenuto proprio in questa data. Il lancio del video è dunque un piccolo regalo che ho voluto farle”, rivela commosso.

Tra i tanti apprezzamenti relativi al brano ‘Sei tu’ anche quelli pubblici del presidente amaranto Mimmo Praticò, è forse giunto il momento quindi per sancire la definitiva ‘pace’ dopo le polemiche emerse nei mesi scorsi. “Ringrazio Praticò per le parole, mi ha fatto piacere leggere il suo comunicato. ‘Chisti Simu’ di nuovo al S.Agata? Vedremo, se son rose fioriranno… Mi limito a dire che lo spirito del programma è sempre stato quello di avvicinare i giocatori alla città, dare un piccolo contributo in termini di simpatia ed entusiasmo”, chiarisce Auspici prima di intonare due strofe di ‘Sei tu’, accompagnato da Lenzo Malafarina alla chitarra.

Il celebre programma ‘Chisti Simu’, condotta da Auspici e Polimeni, è vicina a festeggiare i suoi primi 20 anni. Gli inizi sono legati a quell’indimenticabile cavalcata degli amaranto in serie A…”Eravamo 200 mila pazzi. Anche la frase Chisti Simu era nata perchè non credevamo di poter ottenere un simile risultato. Invece poi è accaduto davvero…”.

‘Pass Passa ‘o tiempo e che fa’ ‘ gli appuntamenti settimanali nel locale ‘Birri Basta’ dove Auspici, accompagnato da Giusva Branca, ripercorre tutta la storia della Reggina. “Siamo una banda di amici che si divertono, le divertenti esibizioni di Ferdinando Ielasi e il presidente Coni Condipodero sono ormai diventati fissi e irrinunciabili. Fa piacere notare che il pubblico apprezza e ci segue ogni settimana con affetto”.

Questo il video del brano ‘Sei tu’, nato da un’idea di Alfredo Auspici e Lenzo Malafarina.