Davide Nucera intervista in diretta il comico reggino Pasquale Caprì: i primi passi, la laurea in giurisprudenza e le imitazioni di Sandrino e del Signor Putortì

CityNow.it torna con un’altra delle sue ‘Piacevoli Chiacchierate’.

Proseguono le interviste in diretta del nostro magazine, che vedono protagonisti ospiti di rilievo pronti a rispondere alle nostre e alle vostre domande.

Nel tardo pomeriggio di ieri, Davide Nucera, ideatore e fondatore della famiglia CityNow, ha incontrato Pasquale Caprì, comico reggino che, ormai da qualche anno ha conquistato la scena provinciale, e l’ha intervistato per voi.

Un’intervista molto piacevole, che comincia subito all’insegna della leggerezza e del divertimento. La prima domanda nasce abbastanza spontanea, perché se tutti conoscono Pasquale e i suoi innumerevoli ‘volti’, sono in pochi a conoscere i primi passi di un ragazzo come tanti.

I primi passi e le prime imitazioni

Non può mancare la risposta ironica del nostro intervistato: “Pasquale Caprì nasce il 8.6.81. Mia madre mi sveglia perché dormivo nella pancia, mi prelevano in maniera abbastanza simpatica. La mia attività di imitazione comincia verso i 12 anni, anche se durante gli anni delle elementari non mancavano le imitazioni. Ho cominciato imitando i compagni di scuola e di classe e la signora che abitava vicino casa mia”.

Un racconto che sembra quasi una narrazione, ma che invece corrisponde a realtà. “Mi son beccato una cinquantina di querele a causa delle mie imitazioni” commenta scherzosamente Pasquale, che poi ammette: “I miei personaggi prendono spunto dalla vita quotidiana, come Sandrino, il Signor Putortì. Imito soprattutto i miei amici, perché in fondo è più divertente imitare qualcuno che conosci e poterlo tormentare”.

Ma chi è realmente Pasquale Caprì? Lui si definisce scherzosamente come una persona a cui piacere “prendere in giro” la gente. Il nostro Nucera invece lo vede più uno showman a 360 gradi, comico, imitatore, cantante e presentatore. Un ragazzo dalle molteplici doti innate.

“Fare il presentatore forse è il ruolo che meno mi si addice, perché io vado a ruota libera, non riesco a seguire una scaletta. Per esempio adesso tu mi farai una domanda e probabilmente la mia risposta non avrà nulla a che vedere con ciò che mi hai chiesto”.

Dalla laurea in giurisprudenza alla scelta di fare l’artista

Non solo scherzi da parte del nostro beniamino della battuta, che nasconde una laurea in giurisprudenza: “Vabbè quella l’ho comprata, ho corrotto i professori”. Scherzi a parte Pasquale intraprende la carriera universitaria per diventare un buon avvocato come il padre, tra il secondo e il terzo anno si rende conto però che quella non è la sua strada.

“Di avvocati è pieno il mondo, gli artisti sono un po’ più rari”. E anche la capacità di regalare sorrisi alle persone non è poi un’arte che si può facilmente apprendere o insegnare.

Le imitazioni e le domande dei lettori

Non mancano numerose imitazioni durante la Piacevole Chiacchierata con noi di CityNow, da Sandrino a Falcomatà, tornando al vero Pasquale passando poi per il Signor Putortì, tutti personaggi amati dal popolo reggino.

Tante le domande e i complimenti che Pasquale riceve dai nostri lettori durante la diretta di ieri. In tanti ripropongono le sue battute e non mancano le curiosità di rito come “sei fidanzato?” “hai pensato di ampliare i tuoi orizzonti?”

Diversa risposta per le due domande, la prima un netto si. La seconda un po’ più emblematica: “Sembra strano ma non mi pongo spesso degli obiettivi, cerco di vivere quello che viene. Credo che tutto sia un po’ frutto del nostro destino, sicuramente il lavoro e il duro impegno sono fatto imprescindibili. Ma amo la mia città e le persone che mi seguono. Reggio è così bella e non sento la necessità di andar via”.

I problemi della nostra città sono certamente tanti, ma Pasquale Caprì, come noi di CityNow, è un fermo sostenitore della nostra terra e cerca di dare risalto a ciò che di buono Reggio ha da offrire: “Io sono l’esatto opposto del Signor Putortì, non è assolutamente vero che a Reggio non c’è niente, bisogna solo saperlo vedere”.

L’intervista completa con le imitazioni: QUI.

Le #PiacevoliChiacchierate di CityNow tornano presto con ospiti locali pronti a rispondere ai vostri interrogativi. Non perdetevi le dirette in onda sulla nostra pagina Facebook!