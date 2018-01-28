Pianopoli porta fortuna: nona vittoria consecutiva per Lamezia
Il Basketball Lamezia batte Villa 90-54 nella nuova cornice del Palazzetto di Pianopoli e centra la nona vittoria consecutiva
28 Gennaio 2018 - 09:35 | di Vincenzo Comi
Nella nuova cornice casalinga del Palazzetto di Pianopoli, il Basketball Lamezia ha vita facile contro un Villa mai in gara. Avvio shock per i padroni di casa che piazzano prima il 9-0 che porta al primo time out poi tramutato in 21-4. Maxi parziale iniziale e gara già incanalata al termine dei primi 10 minuti. Entrambe le squadre devono rinunciare a pedine importanti, Villa senza Barreca e Costabile, Lamezia tiene a riposo la coppia di pivot Faranna-Fragiacomo. Gli ospiti scendono in campo con Meduri, Scordino, Costa, Vazzana e Miloro.
L’avvio travolgente di Lamezia
Coach Pellicanò risponde con Monier,Marisi, Rappoccio, Rugolo, Gaetano. Inizio siper per i gialloblu che mettono subito in chiaro le cose. E’ Bruno Rappoccio a suonare la carica e trovare il fondo della retina con continuità. Al primo riposo la gara sembra già chiusa Lamezia è avanti 28-9. Tanta fatica per gli ospiti che dimostrano scarsa condizione fisica e si rifugiano nelle triple di Meduri e Vinci.
Dopo 20 minuti sono solo 23 i punti concessi dai lametini agli avversari a fronte di 46 segnati. Nel terzo quarto Lamezia continua a premere sull’acceleratore, Villa ci prova ma non riesce a trovare il canestro con continuità. Nell’ultimo parziale entrambi i coach danno minutaggio importante ai propri giovani, chiudendo sostanzialmente il parziale in parità. Gaetano è il top scorer del match con 25 punti.
Il finale e la vetta del campionato
Finale da Pianopoli, Lamezia batte villa 90-54 e si conferma capolista del girone di serie c silver calabria.
BASKETBALL LAMEZIA – ERACLESOFA VILLA S.GIOVANNI 90-54
(28-9, 46-23, 68-33)
LAMEZIA: Rappoccio 17, Faranna n.e, Marisi 2, Lazzarotti 2, Monier 14, Rubino 12, Rugolo 16, Meliadò, Gaetano 25, Saladino, Ragusa 2. Coach Pellicanò ass. Adone prep. Mascaro
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