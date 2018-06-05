Fervono i preparativi per la V edizione della manifestazione a scopo benefico “GIOCHIAMO PER UN SORRISO”.

Domenica 10 giugno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 21 presso Piazza Biagio Camagna di Reggio Calabria si rinnova l’appuntamento organizzato dall’Unione Sportiva ACLI di Reggio Calabria e dalle PGS Calabria con la speciale partecipazione dell’associazione ludico educativa LELEFANTE, l’associazione ludico HIP HIP URRA’!!!, la scuola di tecnica individuale SOCCER XTREME, l’Ufficio Pastorale per lo Sport, il Turismo ed il Tempo Libero dell’Arcidiocesi Reggio Calabria – Bova, il Centro Wellness e Medico Riabilitativo di Davide Pignata, l’AIL, la Fenice Holiday, la FIB di Reggio Calabria e l’ASD Libertas.

Sarà una giornata all’insegna della gioia e dell’allegria, interamente dedicata ai bambini della nostra città, con gonfiabili, percorsi motori, campi da calcio, basket e pallavolo, il gioco delle bocce, truccabimbi, baby-dance, musica, animazione, mascotte, karaoke e tante altre sorprese.

L’ingresso sarà gratuito ed il contributo volontario offerto verrà interamente devoluto, come sempre, al reparto di Ematoncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera “B.M.M.” di Reggio Calabria.