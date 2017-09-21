Piazza De Nava, via libera al restauro. Progetto da 5 milioni di euro

Via libera al finanziamento di 5 milioni di euro per il restauro e la riqualificazione di Piazza De Nava, la piazza del centro storico di Reggio Calabria, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore integrazione tra il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e il contesto urbano. L’approvazione del progetto, è scritto in una nota, è avvenuta oggi, dopo che la conferenza unificata Stato-Regioni e il Consiglio Superiore dei beni Culturali hanno dato parere favorevole al Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” proposto dal ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo Dario Franceschini, che prevede investimenti per 65 milioni di euro per il restauro e la valorizzazione di musei e aree archeologiche, biblioteche, poli museali e attrattori culturali. «Le risorse – ha detto Franceschini – permetteranno finalmente una maggiore integrazione tra il Museo Archeologico di Reggio Calabria e la piazza centrale, per consentire un dialogo tra i cittadini e questa importante istituzione culturale. L’intervento fa parte di una più ampia operazione di investimento in cultura e turismo impressa dal Governo».