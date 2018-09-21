Il 22 e 23 settembre il Circolo Crucitti trasforma Piazza Duomo in un villaggio sportivo con gioco-sport e campi polivalenti per i bambini

Il Circolo Crucitti organizzerà nelle giornate del 22 e 23 settembre 2018 la manifestazione “Sport in Piazza” presso Piazza Duomo . Il villaggio sportivo sarà aperto sabato dalle ore 16:00 alle 20:30 e domenica mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e pomeriggio dalle ore 16:00 alle 20:30, e coinvolgerà i bambini alle diverse attività sportive attraverso il gioco-sport. Saranno allestiti dei campi polivalenti dove i bambini potranno appropriarsi della piazza per trascorrere attraverso il sano sport momenti di divertimento ed aggregazione.

Il Circolo mantiene l’impegno delle sue attività sociali nella città al fine di promuovere i sani valori che lo sport ci offre .

Vi aspettiamo numerosi in piazza.